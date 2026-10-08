معاونت فضای مجازی صدا و سیمای استان زنجان؛ همزمان با فرا رسیدن بیست‌وسومین سالروز سفر تاریخی و سرنوشت‌ساز رهبر شهید انقلاب به استان زنجان، پویش مردمی «آینه حضور» را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاونت فضای مجازی صداوسیمای استان زنجان، همزمان با بیست‌وسومین سالروز سفر تاریخی رهبر شهید انقلاب به استان زنجان، از مردم دعوت می‌کند خاطرات و آثار مرتبط با این سفر ماندگار را با ما به اشتراک بگذارند.

محور‌های مشارکت در پویش «آینه حضور»:

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های زیر برای دبیرخانه این پویش ارسال کنند:

عکس‌های قدیمی و خاطره‌انگیز

فیلم و ویدئو‌های ضبط شده

فایل‌های صوتی و روایت‌های شفاهی

دست‌نوشته‌ها و اسناد مرتبط با سفر

خاطرات و دل‌نوشته‌های کوتاه

نحوه ارسال آثار:

مخاطبان می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان «ایتا» به آدرس@iribzanjanadmin ارسال کنند.

شایسته است در زمان ارسال آثار، نام و نام‌خانوادگی صاحب اثر، محل ثبت خاطره و توضیح کوتاهی پیرامون محتوا، ضمیمه شود.

گفتنی است، معاونت فضای مجازی صداوسیمای زنجان به پاس قدردانی از مشارکت‌کنندگان، در پایان فراخوان به سه نفر از شرکت‌کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد کرد.