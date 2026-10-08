به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در آیینی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، فرهنگیان و خانواده‌ها در سالن اجتماعات آموزش و پرورش قائم شهر، از برترین‌های آزمون سراسری ۱۴۰۵ این شهرستان با اهدای لوح سپاس و جایزه تجلیل شد.

رئیس اداره استعداد‌های درخشان آموزش و پرورش مازندران برنامه‌ریزی، تلاش و پشتکار دانش‌آموزان، حمایت خانواده‌ها و زحمات معلمان و استادان را از عوامل موفقیت دانش‌آموزان استان در کسب رتبه‌های برتر کنکور عنوان کرد.

حنیفه ولی‌نیا پاشا افزود: از مجموع ۶ دانش‌آموز مازندرانی حائز رتبه تک‌رقمی کشور، پنج نفر در رشته علوم ریاضی و یک نفر در رشته علوم انسانی رتبه برتر کسب کردند که همه آنها از مدارس استعداد‌های درخشان استان بودند.

رئیس آموزش و پرورش قائم شهر نیز گفت: سه نفر از ۶ دانش‌آموز مازندرانی دارای رتبه تک‌رقمی کنکور سراسری از قائم شهر هستند و این موفقیت، افتخاری تاریخی برای شهرستان به شمار می‌رود.

غلامحسن یونسی افزود: با درخشش دانش‌آموزان قائم شهری در کنکور سراسری ۱۴۰۵، این شهرستان پس از تهران بزرگ عنوان دوم رتبه‌های تک‌رقمی کنکور کشور را به دست آورده است.

وی همچنین موفقیت مهدی خلیلی در کنکور سراسری، کسب نمره ۲۰ در آزمون نهایی رشته علوم تجربی و پیوستن او به جمع چهار دانش‌آموز ممتاز علمی کشور را از دیگر افتخارات قائم شهر در سال تحصیلی ۱۴۰۵ عنوان کرد.

آیت‌الله معلمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر نیز در این مراسم، استعداد‌های برتر را امانت و نعمتی الهی دانست و گفت: استعداد ذاتی، سرمایه اولیه است و موفقیت فرزندان مستعد در عرصه‌های علمی حاصل تلاش و پشتکار آنان و حمایت خانواده، مدرسه، معلمان و استادان است.

وی افزود: نخبگان و برگزیدگان علمی در برابر خداوند، خانواده، معلمان، استادان و جامعه مسئولیت دارند و باید با تداوم تلاش، در مسیر پیشرفت کشور و خدمت به مردم گام بردارند.

فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش قائم شهر نیز کسب رتبه‌های برتر تک‌رقمی در آزمون سراسری را نتیجه تلاش شبانه‌روزی دانش‌آموزان دانست.

ابوذر قربانی افزود: درخشش فرزندان قائم شهر در کنکور سراسری، مسئولیت مسئولان را برای حفظ و ارتقای این جایگاه سنگین‌تر کرده است و باید با حمایت عملی از این دانش‌آموزان، مسیر موفقیت بیشتر آنان برای پیشرفت کشور فراهم شود.