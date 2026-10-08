استاندار خوزستان در آیین استقبال از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ، خوزستان را سد مستحکم در برابر دشمنان دانست و این سفر را موجب دلگرمی نیرو‌های رزمنده و مردم استان توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده گفت: امروز میزبان دو تن از اعضای بزرگوار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر بروجردی و سردار کوثری هستیم و سردار حیات‌مقدم نماینده محترم ماهشهر، هندیجان، امیدیه و بخش جولکی نیز در واقع به عنوان میزبان حضور دارند.

وی با اشاره به جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به جایگاه ویژه مجلس و بعد نظارتی آن و تجربیات گران‌سنگ نمایندگان در زمینه‌های مختلف رزمی و قانون‌گذاری، مطمئنم این سفر، سفری پرخیر و برکت برای استان خوزستان خواهد بود.

استاندار خوزستان با اشاره به شناخت نمایندگان از مسائل استان تصریح کرد: این عزیزان شناخت کافی نسبت به مسائل خوزستان دارند و حضور میدانی آنان در استان، موجب دلگرمی نیرو‌های رزمنده‌ای خواهد شد که در خط مقدم و پای لانچر‌ها در حال ایستادگی هستند.

موالی‌زاده با تأکید بر جایگاه خوزستان در مقابله با دشمنان خاطرنشان کرد: به فضل خداوند متعال، خوزستان همیشه یک سد مستحکم در مقابل دشمنان بوده و ما شاهد هستیم که نیرو‌های رزمنده و مردم استان صف به صف در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و در برابر دشمن غدّار ایستادگی می‌کنند.

وی با ابراز اطمینان از پیروزی ملت ایران اظهار داشت: مطمئن هستیم که در این مسیر و در این جنگ، ملت بزرگ ایران به فضل خداوند متعال و با پشتیبانی از مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا، پیروز این میدان خواهد بود و قطعاً آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی، مغلوب این میدان خواهند بود.

سردار اسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفت: حضور میدانی در خوزستان، تجدید میثاق با رزمندگان و مردم مقاوم استان است و ما قدردان ایستادگی این خطه در برابر تهدیدات دشمن هستیم.

دکتر علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز اظهار داشت: خوزستان به عنوان یکی از محور‌های اصلی امنیت و دفاع مقدس، جایگاه ویژه‌ای در امنیت ملی کشور دارد و کمیسیون امنیت ملی از هرگونه تلاش برای تقویت زیرساخت‌ها و رفع مشکلات این استان حمایت می‌کند.