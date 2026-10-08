\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u0631\u0627\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0634\u0627\u0647\u062f \u062d\u0636\u0648\u0631 \u067e\u0631\u0634\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0647\u0645\u06cc\u0634\u0647 \u0639\u0627\u0634\u0642 \u0648\u0637\u0646 \u062f\u0631 \u0631\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062c\u0627\u0646\u0641\u062f\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0648\u062f.\n