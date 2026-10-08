به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ،مدیرکل رادیو تعاملی ایران، ضمن قدردانی از میزبانی گرم یزدی‌ها، با اشاره به جزئیات این طرح گفت: طرح باشگاه هم‌صدا با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های حوزه‌ی هنر‌های صداپایه طراحی شده است. یزد، نخستین استانی است که میزبان این رویداد شده و در یک بازه زمانی چهار روزه، اساتید برجسته از تهران و مرکز یزد، به بررسی و تستِ علاقه‌مندان پرداخته‌اند.

به گفته غفاری، این طرح تنها محدود به تست اولیه نیست؛ بلکه نگاهی بلندمدت به توانمندسازی دارد. وی افزود: جمعه، روزِ طلایی برای برگزیدگان است؛ برگزاری کارگاه‌های تخصصی برای کسانی که در مرحله استعدادیابی موفق بوده‌اند، گامی است تا به آنها آموزش دهیم چگونه به تولیدکنندگان محتوای حرفه‌ای در حوزه‌ی صدا تبدیل شوند.

مدیرکل رادیو تعاملی ایران با تبیین راهبرد کلان سازمان صدا و سیما افزود: رئیس سازمان صدا و سیما همواره بر این نکته تأکید دارند که رسانه ملی باید به صاحبان اصلی‌اش، یعنی مردم، بازگردانده شود. هدف ما این است که در سراسر کشور بازو‌های تولید محتوا داشته باشیم.

مدیرکل صدا و سیمای استان یزد هم گفت:در رویداد باشگاه هم صدا جوانان و نوجوانان بااستعدادی که با آموزش‌های لازم، خودشان را در کادر رسانه می‌بینند و به عنوان سفرای فرهنگی صدا و سیما در رادیو یزد و رادیو‌های سراسری فعالیت می‌کنند.

احسان کریمی افزود: این رویداد، نویدبخشِ آن است که صدای یزد و یزدی‌ها، با تکیه بر دانشِ روز و آموزش‌های حرفه‌ای، بیش از پیش در سپهر رسانه‌ای کشور طنین‌انداز شود؛ حرکتی که ثابت می‌کند با کشف استعداد‌های بومی، می‌توان جان تازه‌ای به تولیدات محتوایی بخشید.