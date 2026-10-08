به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مراسم گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر، ظهر چهارشنبه ۱۵ مهرماه با حضور حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران، سمیه رفیعی عضو هیأت رئیسه و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین محبی امام جمعه بخش کن، سعید بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار، بخشداران و دهیاران تابعه شهرستان و جمعی از مدیران و مسئولان محلی، در سرای کهن روستای سولقان بخش کن برگزار شد.

در این مراسم، از دهیاران تابعه شهرستان تهران به پاس تلاش‌ها و خدمات صورت گرفته در حوزه توسعه روستا‌ها با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد. در بخش دیگری از این مراسم نیز از سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران، به پاس حمایت‌ها و پیگیری‌های انجام شده در حوزه مسائل روستا‌ها تقدیر به عمل آمد.

نمایش ظرفیت‌های بومی روستای سولقان از دیگر بخش‌های این مراسم بود و بخشی از محصولات و ظرفیت‌های محلی روستا در معرض دید حاضران قرار گرفت.

در پایان نیز، چند اصله نهال به صورت نمادین در محله پاچنار سولقان غرس شد که این بخش از برنامه با محوریت توجه به حفظ طبیعت، توسعه فضای سبز و صیانت از ظرفیت‌های طبیعی روستا انجام شد.