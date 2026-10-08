هم‌اندیشی تخصصی «بررسی ابعاد تمدنی، منطقی و کلامی اندیشه‌های علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی» با حضور جمعی از استادان، پژوهشگران و مسئولان در دانشگاه یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز یزد، هم‌اندیشی تخصصی «بررسی ابعاد تمدنی، منطقی و کلامی اندیشه‌های علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی» با حضور جمعی از استادان، پژوهشگران و مسئولان در دانشگاه یزد برگزار شد.در این نشست تخصصی، ابعاد مختلف اندیشه و میراث علمی علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی در حوزه‌های فلسفه و کلام، منطق، تمدن، جایگاه اجتماعی و سیاسی و روش‌شناسی مورد بررسی قرار گرفت.«از منطق تا تفکر انتقادی» نیز از دیگر محور‌های این نشست بود که در آن صاحب‌نظران به تبیین جایگاه اندیشه‌های علامه ملاعبدالله بهابادی و تأثیر آن بر جریان‌های علمی و فکری جهان اسلام پرداختند.

استاندار یزد در این نشست با اشاره به جایگاه والای این عالم برجسته، بر اهمیت برگزاری کنگره بزرگداشت علامه ملاعبدالله بهابادی تأکید کرد و گفت: برگزاری این رویداد باید در شأن شخصیت علمی و جایگاه این عالم بزرگ باشد.دکتر بابایی افزود: همه ما وظیفه داریم در معرفی شخصیت‌های برجسته علمی و فرهنگی کشور و احیای میراث ارزشمند آنان اهتمام داشته باشیم.

دبیر علمی کنگره ملاعبدالله بهابادی نیز با اشاره به فعالیت‌های دبیرخانه علمی این کنگره گفت: دبیرخانه علمی کنگره بیش از ۱۰ سال است که در زمینه شناسایی، معرفی و احیای آثار علامه ملاعبدالله بهابادی فعالیت می‌کند.عبدی‌پور با بیان اینکه ملاعبدالله بهابادی در قرن دهم هجری یکی از چهره‌های برجسته علمی جهان اسلام بوده است، اظهار داشت: این عالم بزرگ در حوزه‌های فلسفه، کلام، منطق و تفسیر جایگاه ویژه‌ای داشته و آثار و اندیشه‌های او همچنان ظرفیت بررسی و بازخوانی دارد.

وی هدف از برگزاری این نشست را فراهم کردن زمینه برای بررسی علمی و تخصصی ابعاد مختلف اندیشه‌های علامه ملاعبدالله بهابادی عنوان کرد.

کنگره بزرگداشت علامه ملاعبدالله بهابادی نیز اردیبهشت سال آینده در یزد برگزار خواهد شد.