به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با تشدید تنش‌ها بین یمن و عربستان سعودی، خبرگزاری فرانسه از شنیده شدن صدای انفجار‌های مهیب در ریاض خبر داد.

هنوز جزئیاتی از این انفجار‌ها منتشر نشده است، اما پیش‌تر سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی رسمی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که با موفقیت فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را با یک موشک بالستیک هدف قرار دادند.

«یحیی سریع» افزود که «به لطف خدا، موشک به دقت به هدف خود اصابت کرد و منجر به توقف عملیات فرودگاه ملک خالد در شهر ریاض پایتخت عربستان شد.»

وی بار دیگر به همه شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی در مورد ادامه پرواز در حریم هوایی عربستان سعودی به استثنای حریم هوایی شهر‌های مقدس مکه و مدینه که به صحنه عملیات نظامی تبدیل شده است، هشدار داد.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن افزود: نیرو‌های مسلح یمن همچنین مراکز تجمع و بسیج نیرو‌های دشمن سعودی را در پادگان قعوه در منطقه راس العاره با چندین موشک بالستیک هدف قرار دادند.

وی تاکید کرد که این اهداف به صورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفت و منجر به تلفات جانی متعدد و انهدام چندین انبار سلاح شد.