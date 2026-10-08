به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری بیان کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی طی امروز تداوم جریانات مرطوب جنوبی، موجب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی استان خواهد شد. تا روز دوشنبه روند کاهش ملایم دما در سطح استان مورد انتظار است.

وی افزود : طی فردا تا اواخر روز یکشنبه با توجه به شرایط ناپایداری جو در منطقه، ابرناکی در اغلب نقاط استان و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای طی ساعاتی از بعد از ظهر‌ها در مناطق شمالغربی، غربی، نیمه جنوبی و بخش‌های مرکزی استان پیش بینی می‌شود. همچنین در این ایام احتمال رگبار‌های نقطه‌ای و رعدوبرق در ارتفاعات استان نیز دور از انتظار نیست.

شمال خلیج فارس طی این مدت مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۴۶.۳ و ایذه با دمای ۱۸.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۴۲.۲ و کمینه دمای ۲۴.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.