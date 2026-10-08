

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

وو یی بینگ از چین ۲ - ۰ مایکل چنگ از آمریکا

کوئنتن آلی از فرانسه ۲ - ۰ کولمن وونگ از هنگ کنگ

توماش ماکاچ از چک ۲ - ۱ چانگ ژیژن از چین

آلکس مولچان از اسلواکی ۲ - ۱ فدریکو چینا از ایتالیا

ری ساکاموتو از ژاپن ۲ - ۰ مارکو ترونگئیتی از آرژانتین

آرتور فری از انگلیس ۲ - ۰ مارین شیلیچ از کرواسی

دانیل آلتمایر از آلمان ۲ - ۱ هولگر رونه از دانمارک

رومن سافیولین از روسیه ۲ - ۰ رینکی هیجیکاتا از استرالیا

هوبرت هورکاچ از لهستان ۲ - ۰ جیمز داکوورث از استرالیا

ژو یی از چین ۲ - ۱ ماتیا بلوچی از ایتالیا

جیمز بروکزبی از آمریکا ۲ - ۰ خامه مونار از اسپانیا

یانیک هانفمان از آلمان ۲ - ۱ کمیل مایچرژاک از لهستان

پاول کوتوف از روسیه ۲ - ۰ تالون خریکسپور از هلند

نونو بورگش از پرتغال ۲ - ۰ فاکوندو دیاس از آرژانتین

تیاگو تیرانته از آرژانتین ۲ - ۰ حمد مجددوویچ از صربستان

کامیلو کارابئی از آرژانتین ۲ - ۱ ایلیا سیماکین از روسیه

استفانوس سیتسیپاس از یونان ۲ - ۰ کیمر کوپیانس از بلژیک

ماتئو آرنالدی از ایتالیا ۲ - ۰ برنارد تومیچ از استرالیا

آدولفو وایه خو از پاراگوئه ۲ - ۰ والنتن رویه از فرانسه

- ماتئو برتینی از ایتالیا، آدریان مانارینو از فرانسه، آرتور گی از فرانسه و میمومیر کچمانوویچ از صربستان نیز به دوم صعود کردند.