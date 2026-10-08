پخش زنده
امروز: -
دور نخست مسابقات تنیس مسترز ۱۰۰۰ امتیازی ۹ میلیون و ۴۱۵ هزار دلاری شانگهای امروز در چین ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:
وو یی بینگ از چین ۲ - ۰ مایکل چنگ از آمریکا
کوئنتن آلی از فرانسه ۲ - ۰ کولمن وونگ از هنگ کنگ
توماش ماکاچ از چک ۲ - ۱ چانگ ژیژن از چین
آلکس مولچان از اسلواکی ۲ - ۱ فدریکو چینا از ایتالیا
ری ساکاموتو از ژاپن ۲ - ۰ مارکو ترونگئیتی از آرژانتین
آرتور فری از انگلیس ۲ - ۰ مارین شیلیچ از کرواسی
دانیل آلتمایر از آلمان ۲ - ۱ هولگر رونه از دانمارک
رومن سافیولین از روسیه ۲ - ۰ رینکی هیجیکاتا از استرالیا
هوبرت هورکاچ از لهستان ۲ - ۰ جیمز داکوورث از استرالیا
ژو یی از چین ۲ - ۱ ماتیا بلوچی از ایتالیا
جیمز بروکزبی از آمریکا ۲ - ۰ خامه مونار از اسپانیا
یانیک هانفمان از آلمان ۲ - ۱ کمیل مایچرژاک از لهستان
پاول کوتوف از روسیه ۲ - ۰ تالون خریکسپور از هلند
نونو بورگش از پرتغال ۲ - ۰ فاکوندو دیاس از آرژانتین
تیاگو تیرانته از آرژانتین ۲ - ۰ حمد مجددوویچ از صربستان
کامیلو کارابئی از آرژانتین ۲ - ۱ ایلیا سیماکین از روسیه
استفانوس سیتسیپاس از یونان ۲ - ۰ کیمر کوپیانس از بلژیک
ماتئو آرنالدی از ایتالیا ۲ - ۰ برنارد تومیچ از استرالیا
آدولفو وایه خو از پاراگوئه ۲ - ۰ والنتن رویه از فرانسه
- ماتئو برتینی از ایتالیا، آدریان مانارینو از فرانسه، آرتور گی از فرانسه و میمومیر کچمانوویچ از صربستان نیز به دوم صعود کردند.