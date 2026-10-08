به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، نماینده ولی فقیه در استان در این مراسم خطاب به مسئولان کشور گفت: رسیدگی به معیشت نیرو‌های مسلح یکی از اولویت‌های امروز برای حفظ و ارتقا امنیت است.

آیت‌الله حسین مظفری از خدمات نیرو‌های نظامی و انتظامی به ویژه در یکسال اخیر قدردانی کرد و افزود: از سال گذشته تاکنون، دشمن بیشترین تهاجم را نسبت به نیرو‌های انتظامی داشته و بار‌ها کلانتری‌ها مورد حمله و هدف قرار گرفته و شمار زیادی از فرزندان ملت شهید یا جانباز شده‌اند.

امام جمعه قزوین رشادت نیروی انتظامی را ستود و بر حمایت از فراجا برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی تاکید کرد.

جانشین انتظامی استان هم گفت: فراجا یک نهاد خدمت گذار است که ایجاد امنیت و جامعه امن همراه با آرامش را برعهده دارد.

سردار جمالی با اشاره به ۱۳ هزار شهید در راه تامین امنیت و آرامش کشور گفت: امروز هم با شهیدان و امام شهیدمان برای ایستادگی در این راه تجدید بیعت می‌کنیم.