به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علی محمد زورآوند در نشست ستاد مدیریت بحران استان، با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت گرفته مبنی بر وقوع پدیده ال‌نینو و تحت تاثیر قرار دادن بارش‌های پاییز امسال گفت: پدیده ال‌نینو اکنون آغاز شده و بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته ۹ تا ۱۳ ماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه از سال ۱۹۵۰ تاکنون ۱۷ مورد ال‌نینو در جهان رخ داده که یازده مورد آنها تاثیر مثبتی بر بارش‌ها داشته است افزود: ال‌نینوی امسال نیز اثرات خوبی بر منطقه ما خواهد داشت و می‌تواند بارش‌های خوبی به همراه داشته باشد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: آنطور که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد اوج بارش‌های ناشی از پدیده ال‌نینو، از اواخر پاییز خواهد بود.

زورآوند با بیان اینکه پیش‌بینی‌های بلندمدت هواشناسی حاکی از بارش‌های بیش از نرمال در فصل پاییز امسال است گفت: بارش‌های آبان و آذر امسال استان کرمانشاه حدود ۴۰ تا ۵۰ میلی‌متر بیشتر از نرمال پیش‌بینی شده است.

وی همچنین بارش‌های فصل زمستان را در حد نرمال دانست و درباره وضعیت دما گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، دما در فصل پاییز امسال نیم تا یک درجه سانتی‌گراد بیشتر از نرمال خواهد بود، اما این به معنای نداشتن سرما نیست، زیرا موج‌هایی که وارد جو منطقه می‌شود می‌تواند با خود سرما به همراه داشته باشد.

وی از ورود یک موج بارشی خوب از چهارشنبه هفته آینده (۲۲ مهر) به جو استان کرماشاه خبر داد و گفت: جزئیات این موج بارشی در روز‌های آتی مشخص خواهد شد.