شرکت اوپی موبیلیتی در آلمان و فرانسه، از کاهش و حذف ۷۷۰ فرصت شغلی در بخش خودروسازی خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری آناتولی، شبکه تلویزیون فرانسوی ب اف‌ام اعلام کرد: شرکت فرانسوی تامین کننده قطعات خودرو اوپی موبیلیتی (OPmobility) روز چهارشنبه از حذف ۷۷۰ فرصت شغلی در فرانسه و آلمان، به عنوان بخشی از اقدامات طراحی شده برای «حمایت از تحول بازار»، خبر داد.

شرکت اوپی موبیلیتی همچنین بر افزایش رقابت در صنعت خودروسازی، به ویژه با ظهور تولید کنندگان چینی، تاکید می‌کند.

بر اساس گزارش‌های شبکه ب اف‌ ام ت و (BFMTV)، این گروه قصد دارد ۴۶۰ فرصت شغلی را در آلمان و ۳۱۰ فرصت شغلی را در فرانسه حذف کند.

در آلمان، شرکت اوپی موبیلیتی به ویژه کارخانه تولید قطعات بدنه خارجی خود را در استرب فریتس (Sterbfritz)، واقع در ایالت هسن در منطقه غرب-مرکزی این کشور، تعطیل خواهد کرد.

شبکه ب اف‌ام گزارش داد: این گروه در فرانسه قصد دارد ساختار تحقیق و توسعه خود را در مراکز «وِنِت» (در شهرستان اوآز) و «لابِژ» (در شهرستان اوت-گارون) اصلاح کند. همچنین، این گروه در نظر دارد ظرفیت تولید خود را در مرکز «فلِر-آن-اسکربیو» (در شهرستان نِوِر) متناسب سازی کند.

فلیسی بورل، مدیرعامل شرکت اوپی موبیلیتی، شامگاه چهارشنبه در یک کنفرانس تلفنی با خبرنگاران اعلام کرد از مجموع ۳۱۰ مورد تعدیل نیروی برنامه ریزی شده در فرانسه، بخش عمده آن متوجه فعالیت‌های تحقیق و توسعه خواهد بود و ۴۰ موقعیت شغلی نیز در بخش تولید حذف خواهد شد.

این گروه که حدود ۳۸ هزار نفر در سراسر جهان در آن مشغول به کار هستند، در پی مواجهه با وخامت شدیدتر از حد انتظار شرایط بازار، تصمیم گرفته است اهداف خود برای سال ۲۰۲۶ را نیز تعدیل کند. به گفته این شرکت، این بازنگری به ویژه بر اساس تازه‌ترین روند‌های تولید خودرو و تداوم تورم صورت گرفته است.

حاشیه سود عملیاتی اکنون در محدوده ۴۳۰ تا ۴۵۰ میلیون یورو پیش بینی می‌شود.

در بازاری که با مازاد ظرفیت صنعتی و کاهش شدید تولید خودرو مشخص می‌شود، شرکت اوپی موبیلیتی اکنون دستیابی به حاشیه سود عملیاتی بین ۴۳۰ تا ۴۵۰ میلیون یورو را برای کل سال ۲۰۲۶ هدف گذاری کرده است.

در عین حال، این گروه بر هدف خود مبنی بر کاهش بدهی خالص تا پایان سال ۲۰۲۶ در مقایسه با پایان سال ۲۰۲۵، تاکید می‌کند.

شرکت اوپی موبیلیتی همچنین بر تشدید رقابت در صنعت خودروسازی، به ویژه با ظهور تولیدکنندگان چینی، تاکید می‌کند. این گروه همچنین به تنش‌های ژئوپلیتیک پایدار در خاورمیانه اشاره دارد و معتقد است این تنش‌ها در نوسان قیمت مواد اولیه و برخی قطعات نقش دارند.

به گزارش شبکه ب اف‌ام، فلیسی بورل تاکید کرد با وجود این مشکلات، این شرکت تولید کننده تجهیزات همچنان به راهبرد خود مبنی بر تنوع بخشی به محصولات و پایگاه مشتریانش ادامه می‌دهد.

-سود خالص بالاتر در نیمه نخست سال

شرکت اوپی موبیلیتی که پیش‌تر پلاستیک اومنیوم نام داشت، در سال ۲۰۲۵ درآمدی معادل ۱۱ و نیم میلیارد یورو کسب کرد.

در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، این گروه برغم کاهش فروش، رشدی بیش از ۱۳ درصد را در سود خالص ثبت کرد. حاشیه سود عملیاتی آن نیز در سطح ۴ و ۸ دهم درصد نسبتا ثابت ماند؛ این رقم در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ برابر با ۴ و ۹ دهم درصد بود.

این گروه در ماه ژوئیه اهداف سالانه خود را تایید کرده بود، اما با توجه به وخامت وضعیت بازار خودرو، دست به این بازنگری اخیر زد.

در اواخر سپتامبر، شرکت اوپی موبیلیتی همچنین از توافقی برای خرید بخش روشنایی گروه کره‌ای هیوندای موبیس به ارزش ۳۹۰ میلیون یورو خبر داد.

بر اساس اطلاعاتی که این شرکت و گزارش شبکه ب اف‌ام ارائه کرده‌اند، شرکت اوپی موبیلیتی در حال حاضر ۱۵۲ کارخانه و ۴۰ مرکز تحقیق و توسعه را در سراسر جهان اداره می‌کند.

این دور جدید تعدیل نیرو در شرایطی صورت می‌گیرد که تولید خودرو رو به کاهش است، ظرفیت صنعتی مازاد وجود دارد و فشار بر تامین کنندگان رو به افزایش است؛ این در حالی است که این صنعت با رقابت فزاینده تولید کنندگان چینی نیز دست به گریبان است.