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تیم ملی فوتبال ایران در جدیدترین رده بندی تیمهای ملی جهان که امروز منتشر شد، در رده بیست و سوم ماند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رده بندی جدید تیمهای ملی فوتبال جهان در ماه سپتامبر ۲۰۲۶ تیم ملی ایران با ۱۵۹۷.۳۱ امتیاز و بدون تغییر در رده ۲۳ جهان باقی ماند. ایران در میان تیمهای آسیایی بعد از ژاپن، همچنان رده دوم را در اختیار دارد.
با ابتکار فیفا از ۲ ماه مانده تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، ردههای تیمهای مختلف پس از هر بازی به روز رسانی میشود.
رده بندی ۱۰ تیم برتر جهان به این شرح است:
۱- اسپانیا ۲۰۱۱.۵۷ امتیاز - رده قبلی: اول
۲- آرژانتین ۱۹۷۲.۸۰ دوم
۳- فرانسه ۱۹۵۸.۸۶ سوم
۴- انگلیس ۱۹۲۵.۵۹ چهارم
۵- پرتغال ۱۸۰۷.۶۹ هفتم (۲ رده صعود)
۶- برزیل ۱۸۰۶.۵۱ پنجم (یک رده نزول)
۷- مغرب ۱۸۰۵.۳۴ ششم (یک رده نزول)
۸- بلژیک ۱۷۷۹.۱۷ هشتم
۹- هلند ۱۷۷۸.۶۱ نهم
۱۰- مکزیک ۱۷۳۸.۴۸ دهم