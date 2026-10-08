تیم ملی فوتبال ایران در جدید‌ترین رده بندی تیم‌های ملی جهان که امروز منتشر شد، در رده بیست و سوم ماند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رده بندی جدید تیم‌های ملی فوتبال جهان در ماه سپتامبر ۲۰۲۶ تیم ملی ایران با ۱۵۹۷.۳۱ امتیاز و بدون تغییر در رده ۲۳ جهان باقی ماند. ایران در میان تیم‌های آسیایی بعد از ژاپن، همچنان رده دوم را در اختیار دارد.

با ابتکار فیفا از ۲ ماه مانده تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، رده‌های تیم‌های مختلف پس از هر بازی به روز رسانی می‌شود.



رده بندی ۱۰ تیم برتر جهان به این شرح است:

۱- اسپانیا ۲۰۱۱.۵۷ امتیاز - رده قبلی: اول

۲- آرژانتین ۱۹۷۲.۸۰ دوم

۳- فرانسه ۱۹۵۸.۸۶ سوم

۴- انگلیس ۱۹۲۵.۵۹ چهارم

۵- پرتغال ۱۸۰۷.۶۹ هفتم (۲ رده صعود)

۶- برزیل ۱۸۰۶.۵۱ پنجم (یک رده نزول)

۷- مغرب ۱۸۰۵.۳۴ ششم (یک رده نزول)

۸- بلژیک ۱۷۷۹.۱۷ هشتم

۹- هلند ۱۷۷۸.۶۱ نهم

۱۰- مکزیک ۱۷۳۸.۴۸ دهم