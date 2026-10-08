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با مصوبه ستاد تنظیم بازار گرمسار از شنبه ۱۸ مهر، طرح قیمت یکسان ۵ محصول پرمصرف میوه وتره بار در واحدهای صنفی شهر گرمسار اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ تیمهای نظارت بر بازار گرمسار، بازرسی از صنف میوه و تره بار در این شهرستان را پیگیری و تشدید کردند و تفاوت قیمت میوه و تره بار در واحدهای صنفی یکی از دغدغههای مردم بود.
با مصوبه ستاد تنظیم بازار گرمسار مقرر شد از ۱۸ مهر، قیمت سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، خیار و بادمجان در همه واحد میوه فروشی گرمسار یکسان باشد.