به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ تیم‌های نظارت بر بازار گرمسار، بازرسی از صنف میوه و تره بار در این شهرستان را پیگیری و تشدید کردند و تفاوت قیمت میوه و تره بار در واحد‌های صنفی یکی از دغدغه‌های مردم بود.

با مصوبه ستاد تنظیم بازار گرمسار مقرر شد از ۱۸ مهر، قیمت سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، خیار و بادمجان در همه واحد میوه فروشی گرمسار یکسان باشد.