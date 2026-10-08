به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان،بخشی از زنجیره تولید تجهیزات ارتباطی فناپ‌تک در خرمشهر مستقر است و فرآیند‌هایی از تولید برد‌های الکترونیکی و تزریق قطعات پلاستیکی تا مونتاژ و آزمایش نهایی در این مجموعه انجام می‌شود.

مودم‌های یوگالینک در دو گروه سیم‌کارت‌خور و فیبر نوری تولید می‌شوند و مدل‌های فیبر نوری این محصولات قابلیت پشتیبانی از سرعت انتقال داده تا ۲.۵ گیگابیت بر ثانیه را دارند.

میزان داخلی‌سازی برخی محصولات این شرکت نیز به بیش از ۶۰ درصد رسیده است و تولید این مودم‌ها به صورت CKD و با استفاده از ظرفیت‌های مهندسی و زیرساخت‌های تولید داخلی انجام می‌شود و توسعه خطوط تولید برد‌های الکترونیکی، افزایش ظرفیت مونتاژ و تست و ارتقای سهم ساخت داخل، از برنامه‌های این شرکت اعلام شده است.

فناپ‌تک علاوه بر تجهیزات ارتباطی، سبدی از محصولات الکترونیکی و دیجیتال را با برند «یوگا» عرضه می‌کند که باتری‌های لیتیومی یوگاسل، دوربین‌های مداربسته یوگاویژن و تجهیزات الکترونیک خودرو یوگامدیا از دیگر محصولات آن هستند.

توسعه ظرفیت‌های تولیدی در خرمشهر همچنین زمینه استفاده از نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های مهندسی و فنی را فراهم کرده و این مجموعه همزمان با گسترش سبد محصولات، توسعه زیرساخت‌های تولید و مهندسی خود را دنبال می‌کند.