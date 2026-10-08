مسئولان فدراسیون و هیأت کبدی استان سمنان برای برگزاری مسابقات و اردو‌های تیم‌های ملی کبدی کشور در این استان برنامه‌ریزی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سیدجواد نیک‌قلب سرپرست دبیرکلی فدراسیون کبدی کشور، وضعیت این رشته ورزشی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در استان سمنان، زمینه برای شناسایی، پرورش و شکوفایی استعداد‌های کبدی فراهم خواهد شد.

محمد عربی، رئیس هیأت کبدی استان سمنان نیز با اشاره به فعالیت‌های ورزشکاران استان در این رشته، از آمادگی سمنان برای میزبانی مسابقات و اردو‌های تیم‌های ملی کبدی کشور خبر داد.

وی افزود: ظرفیت‌های ورزشی استان سمنان برای میزبانی رویداد‌های ملی کبدی مناسب است و برنامه‌ریزی برای برگزاری مسابقات و اردو‌های ملی در استان در حال انجام است.

عربی همچنین از پیگیری برای افتتاح خانه کبدی سمنان خبر داد و گفت: راه‌اندازی این مجموعه می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های این رشته، افزایش فعالیت ورزشکاران و شناسایی استعداد‌های جدید در استان کمک کند.

مجمع عمومی هیأت کبدی استان سمنان به میزبانی سمنان برگزار شد و تقویم ورزشی، گزارش‌های مالی و دیگر برنامه‌های هیأت مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضای مجمع رسید.

برگزاری اردو‌ها و مسابقات ملی در کنار توسعه کبدی در مدارس و ایجاد زیرساخت‌های تخصصی، از برنامه‌های مورد تأکید مسئولان برای توسعه این رشته ورزشی در استان سمنان است.