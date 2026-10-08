به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علیرضا مهدوی، دبیرکل فدراسیون ورزش‌های همگانی کشور، در این گردهمایی با اشاره به برگزاری مسابقات جام کوچه، گل کوچک گفت: این رقابت‌ها در پنج مرحله، از سطح محلات تا قهرمانی کشور برگزار می‌شود و هدف اصلی آن ایجاد نشاط اجتماعی، توسعه ورزش مردمی و فراهم کردن زمینه مشارکت عمومی در فعالیت‌های ورزشی است.

وی افزود: این رقابت‌ها از اول آبان‌ماه تا دهه فجر برگزار شود.

دبیرکل فدراسیون ورزش‌های همگانی کشور با اشاره به ظرفیت‌های استان سمنان در حوزه ورزش همگانی، گفت: این استان از شرایط و ظرفیت مناسبی برای میزبانی و برگزاری مطلوب رقابت‌های فوتبال خیابانی برخوردار است.

همت هادیان، رئیس هیأت ورزش‌های همگانی استان سمنان نیز در این گردهمایی از آمادگی استان برای برگزاری مناسب رقابت‌های فوتبال خیابانی گل کوچک خبر داد و اظهار کرد: ظرفیت‌های موجود در استان می‌تواند زمینه برگزاری مطلوب این مسابقات و حضور گسترده علاقه‌مندان را فراهم کند.

وی از مردم و علاقه‌مندان به فوتبال خواست با حضور و مشارکت در این رقابت‌ها، در توسعه ورزش همگانی و ایجاد نشاط اجتماعی سهیم باشند.

مسابقات جام کوچه، گل کوچک با هدف افزایش نشاط و گسترش ورزش در محلات، افزایش مشارکت اجتماعی و شناسایی ظرفیت‌های ورزشی در سطح کشور برگزار خواهد شد.