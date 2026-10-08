به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، «صدای هند رجب»، «تمام وقت»، «اسکیمر»، «راز گنج»، «فرمول یک»، «مواجهه»، «اشغالگر»، «پرده آخر»، «در دنیای تو ساعت چند است؟»، «کهکشان شگفت انگیز»، «شیر سنگی»، «پستچی وظیفه شناس»، «دنیای جدید»، «ماتادور»، «هشتگ خانه»، «مرگ پلنگ»، «دربند» و «هوانوردان»، از دیگر فیلم‌های است که پنج‌شنبه و جمعه ۱۶ و ۱۷ مهر از تلویزیون پخش می‌شود.

شبکه یک

فیلم سینمایی «صدای هند رجب» به کارگردانی «کوثر بن هنیه»، پنج‌شنبه ۱۶ مهرساعت ۲۴:۰۰ پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی سجا کیلانی، کلارا خوری، معتز ملحیس و عامر هلهل خواهیم دید: در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴، هند رجب، دختر شش ساله، به همراه خانواده‌اش در حال فرار از شهر غزه بودند که با اصابت گلوله تانک اسرائیلی به ماشین‌شان، عمو، عمه و سه پسرعمویش را از دست داد و ساعت‌ها در ماشین گیر کرد. او در حالی که با هلال احمر فلسطین تماس تلفنی داشت و امدادگران سعی می‌کردند او را نجات دهند، ارتش اسراییل اجازه ورود به منطقه را نمی‌داد. پس از سه ساعت انتظار، اجازه اعزام یک آمبولانس به سمت خودرویی که هند در آن بود داده شد، اما ...

فیلم سینمایی «تمام وقت» به کارگردانی «اریک گراول»، جمعه ۱۷ مهرساعت ۱۶:۰۰ پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی لوری کالامی، ان سوآرز، جنویو منه، نولان اریزمندی و ساشا لومتخ کریماسکی؛ درباره ژولی، مادر مجردی است که با دو فرزندش در حومه پاریس زندگی می‌کند و برای تأمین زندگی، در یک هتل لوکس پاریس کار می‌کند. او برای پیدا کردن شغل بهتر بالاخره به یک مصاحبه کاری می‌رسد، اما درست در همان زمان اعتصاب گسترده حمل‌ونقل عمومی شروع می‌شود. ژولی مجبور می‌شود برای این که هم سر کارش حاضر شود و هم از بچه‌هایش مراقبت کند، مدام بین خانه، محل کار و مسیر‌های مختلف رفت‌وآمد کند. با از کار افتادن حمل‌ونقل، فشار مالی و کاری بیشتر می‌شود و ...

شبکه دو

فیلم سینمایی جدید «گنج آدم کوچولوها» به کارگردانی «اَلکسندر بابائِف»، جمعه ۱۷ مهر ساعت ۱۰:۰۰ پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی رومن کورتسین، آنا گلاوبه و نیکیتا کولوگریوی، درباره روما مردی جوان و بلندپرواز است که زندگی‌اش به‌خوبی پیش نمی‌رود. او در کسب‌وکار شکست خورده، با مشکلات مالی روبه‌رو شده و زندگی خانوادگی‌اش نیز به دلیل اختلافات به‌هم ریخته است. روما برای پرداخت بدهی‌هایش به دنبال راهی سریع برای پولدار شدن می‌گردد. در همین شرایط، به یاد مرد سالخورده‌ای به نام ایگور می‌افتد؛ همسایه‌ای که از دوران کودکی او را می‌شناخته است. روما با فریبکاری، نام خودش را در وصیت‌نامه این مرد وارد می‌کند و پس از مرگ او، خانه و زمینش را به ارث می‌برد، اما چیزی که روما نمی‌داند این است که این خانه، رازی عجیب را در خود پنهان کرده است. آدم کوچولو‌های شگفت انگیز افسانه‌ای متعلق به مرد سالخورده سال‌ها در خانه او زندگی می‌کرده‌اند. آنها با کمک یک گُلِ افسانه ایی می‌توانند مسیر رسیدن به گنج‌ها را پیدا کنند. اما یک قانون مهم وجود دارد: گنج‌ها باید فقط برای انجام کار‌های خیر و کمک به دیگران استفاده شوند. روما که به‌شدت به پول احتیاج دارد، از این توانایی شگفت‌زده می‌شود و به فکر استفاده از آدم کوچولو‌ها برای ثروتمند شدن می‌افتد، اما ...

فیلم سینمایی جدید «جایی که ماندیم» به کارگردانی «باکیت عثمان کانوف»، جمعه ۱۷ مهر ساعت ۱۷:۰۰ پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی بولوت تنتی میشوف، عظمت اولانوف، عزیز مرادیلایوف و آنارا سیدیگالیوا؛ درباره آسان مرد جوانی است که مدیریت یک شرکت را به عهده داشته، اما به تازگی شغلش را از دست داده است. پس از فوت همسرش کانیکی در یک سانحه رانندگی (حادثه‌ای که آسان راننده خودرو بوده) زندگی او دستخوش بحران می‌شود. پسر نوجوانش عظمت، آسان را مقصر مرگ مادر می‌داند و خشم و اندوه خود را در رفتارهایش بروز می‌دهد. دختر خردسالش نازوک نیز همچنان چشم انتظار بازگشت مادر است. فشار مشکلات مالی و بحران عاطفی خانواده آسان را وادار می‌کند به روستا نزد مادرش برگردد تا فرصتی برای بازسازی زندگی پیدا کند. او با اندک پس اندازش زمینی می‌خرد و تصمیم می‌گیرد از راه کشاورزی درآمدی به دست آورد تا بتواند دوباره به شهر برگردد و کسب و کارش را از نو راه بیندازد. در این میان حضور مادر آسان و دوست قدیمیشان عسکر به او کمک می‌کند تا از انزوای پس از سوگ بیرون بیاید و بار دیگر به زندگی امیدوار شود، اما زمانی که عظمت در حادثه‌ای از اسب سقوط می‌کند و به شدت مجروح می‌شود، خانواده با بحرانی جدید رو‌به‌رو می‌شوند و ...

شبکه سه

فیلم تلویزیونی «اسکیمر» به کارگردانی «پیمان شیرخانی»، پنج‌شنبه ۱۶ مهر ساعت ۱۰:۰۰ پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: دو جوان به نام‌های ساسان و شهاب که دانشجوی نخبه نرم افزار هستند. سازننده گیم کامپیوتری می‌باشند. آنها برای این کار نیاز به اسپانسر دارند و وضعیت مالی خوبی ندارند. دوست ساسان به نام بهنام که فردی معتاد است خواهری دارد که پزشک است و تازه از همسرش جدا شده است؛ و به خاطر خسیس بودن همسرش قصد ضربه زدن به شوهرش را دارد با این دو نفر به واسطه بهنام آشنا شده و به بهانه همکاری از آنها کمک می‌خواهد تا با ترفندی کارت پول همسرش را بدست آورده و حسابش را خالی کند. این دو نفر ابتدا راضی نمی‌شوند ولی با افزایش فشار مالی تصمیم به همکاری می‌گیرند. اسکیمر درست می‌کنند و با فروش رهگذری کارت‌های پول همسر دکتر را چاپ می‌کنند و به دکتر می‌دهند؛ و در ازای کار پول اندکی می‌گیرند. دکتر با کمک برادرش بهنام اسکیمر را دزدیده و از آنها می‌خواهد کارت پول مردم را خالی کنند. آنها ناچار به همکاری می‌شوند و ...

علیرضا ثانی فر، پاوان افسر، حامد رسولی، صبحان صفری، عرفان امین و سعید شجاعی در فیلم تلویزیونی «اسکیمر» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «راز گنج» به کارگردانی «باربارا شولتس»، پنج‌شنبه ۱۶ مهرساعت ۱۶:۰۰ پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی فابریس لوکینی، ژولیا پیاتون، گاوریل دارت‌وِل، کامی ژاپی، ژوهان دیونه و ماری دنارنو خواهید دید: کریستین رابینسون، باستان شناس فرانسوی با پدربزرگی مصری است که علاقه زیادی به تاریخ مصر دارد. او در حین کاوش و اکتشاف در آثار باستانی مصر با کتیبه‌ای برخورد می‌کند که بر روی آن رازی حک شده است. کریستین بعد از این کشف شروع به شکستن کد روی کتیبه می‌کند و کمی بعد مشخص می‌شود که گنجینه مقبره خئوپس توسط نیرو‌های ناپلئون از مصر به غارت رفته به فرانسه منتقل شده و از قرن‌ها پیش در جایی در پاریس پنهان شده است. کریستین به پاریس باز می‌گردد و به همراه دخترش ایزیس و نوه اش ژولین به دنبال سرنخ‌هایی می‌گردد که او را به این گنج پنهان برساند. جست وجوی آن‌ها به یک ماجراجویی هیجان انگیز در دل تاریخ پاریس تبدیل می‌شود. آن‌ها باید با حل معما‌های پیجیده و دنبال کردن سرنخ‌هایی که در طول تاریخ باقی مانده‌اند، مکان‌های مشهوری مانند موزه‌ی لوور تا اتاق‌های مخفی و کمتر شناخته شده در کاخ مالمیزون، اقامتگاه سابق همسر امپراطور را زیر پا بگذارند که ...

فیلم سینمایی «فرمول یک» به کارگردانی «جوزف کوشینسکی»، جمعه ۱۷ مهر ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی برد پیت و دامسون آدریس آمده است: سانی هیز راننده اتومبیل رانی فرمول یک است که به دلیل ناکامی در مسابقات فرمول یک، به رانندگی در سطح منطقه در مسابقات کارتینگ شرکت کرده و با برنده شدن و گرفتن چک جایزه، زندگیش را در یک اتومبیل کاروان به تنهایی می‌گذراند. او در زندگی شخصی اش چندبار ازدواج کرده و جدا شده است. حال بعد از مدت‌ها یکی از دوستانش به نام رابین به سراغش می‌آید و از او می‌خواهد در مسابقات اتومبیل رانی فرمول یک، کمپانی که مسئولیتش را به عهده گرفته به آنها کمک کند. او ابتدا قبول نمی‌کند ولی با اصرار رابین می‌پذیرد. تنها راننده این کمپانی جاشوا پیرس پسر جوانی است که تا به حال در مسابقات مقام آخر را کسب کرده است که با آمدن سانی به عنوان راننده نسبت به او موضع می‌گیرد و او را پیر ناکارآمد می‌خواند. حتی در مسابقه اولشان به سانی راه نمی‌دهد که باعث تصادف و خروج هر دو از مسابقه می‌شود. سانی تصمیم می‌گیرد در مسابقات بعدی راه را برای جاشوا باز کند تا او بتواند تیمش را به موقعیت بهتری از قبل برساند که ناگهان باعث تصادف جاشوا شده و موفق نمی‌شوند. جاشوا ابتدا همه تقصیر‌ها را به سانی نسبت می‌دهد ولی ...

فیلم تلویزیونی «مواجهه» به کارگردانی «رضا دادویی»، جمعه ۱۷ مهرساعت ۱۰:۰۰ پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: شخصی به نام شیبانی که یک ملک ارزشمند در تهران دارد برای فروش آن به ایران می‌آید. بهناز که در دفتر املاک کار می‌کند هم مشاور آن ملک است. پدر بهناز به شخصی بدهکار بوده و در زندان است و بهناز چک‌های پدرش را از شخصی به نام صولت که برای طلبکار کار می‌کند یکی یکی می‌گیرد و چک‌ها را پاس می‌کند. صولت به بهناز علاقمند شده و در رفت و آمد به دفتر املاک متوجه ملک شیبانی شده و از چند زور گیر می‌خواهد که شیبانی را بدزدند. او به زور ملک را از چنگ شیبانی در می‌آورد و با بهناز قرار می‌گذارد که با هم از کشور خارج شوند ولی ...

علیرضا جلالی تبار، رحیم نوروزی، حمید ابراهیمی، الهه حسینی، میثم درویشان پور، سام داشنور، هومن رستگار و حمیدرضا فراهانی در فیلم تلویزیونی «مواجهه» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «اشغالگر» به کارگردانی «هوگو کایزر»، جمعه ۱۷ مهر ساعت ۱۴:۳۰ پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی الا بالینسکا، استوارت گراهام، شینا کلی، ونسا ایفدیورا و آرمین کریما خواهید دید: ابی دختر جوانی است که همراه خواهر بزرگ ترش بِت و پدرش زندگی می‌کند. بت مبتلا به سرطان شده و طی ماه‌های اخیر بیماری اش پیشرفت کرده تا آنجا که پزشکان از او قطع امید کرده و معتقدند مراحل شیمی درمانیِ بیشتر فقط موجب آزار و زجر بت خواهد شد؛ اما اَبی هنوز امیدوار است و فکر می‌کند شاید با پرداخت هزینۀ بیشتر بتواند محل مداوای خواهرش را عوض کرده و موجبات بهبودی او را فراهم کند. او که زمین شناس است برای همین منظور به قفقاز سفر کرده تا بلکه با پیدا کردن سنگ‌های قیمتی و دارای ارزش، پول خوبی به دست آورد. او با وجود هشدار‌های راهنمای محلی اش (سرگئی) از شرکت منفک شده و شخصاً به کاوش ادامه می‌دهد. سرانجام سنگ سیاه و عجیبی را پیدا کرده و گمان می‌برد اورانیوم است. او با یک بالگرد و همراه خلبان و کمکش راهی شهر می‌شود؛ اما بالگرد در میانۀ راه و کوهستان دچار سانحه شده و سقوط می‌کند. خلبان و کمکش درگذشته و ابی با استفاده از بیسیم موفق می‌شود با خلبان جوانی به نام جان که او هم هواپیمایش در ۳۰ کیلومتری آن ناحیه سقوط کرده ارتباط برقرار کند. جان از ناحیۀ پا دچار مصدومیت شده و قادر به حرکت

نیست. ابی با استفاده از نقشه، محل سقوط جان را یافته و با برداشتن کوله‌ای سبک راهی کوهستان می‌شود تا بلکه با استفاده از بیسیم برد بلند جان نجات پیدا کنند. ابی در میانۀ راه بار‌ها به مشکل و مانع برخورده و هر بار، یادآوری خاطرات مشترک خانوادة کوچکش و مخصوصاً بت، او را مصمم به پیمودن ادامۀ راه می‌کند، اما ...

شبکه چهار

فیلم سینمایی «پرده آخر» به کارگردانی «واروژ کریم مسیحی»، پنج‌شنبه ۱۶ مهر ساعت ۲۰:۳۰ پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: تاج الملوک و کامران میرزا، تنها بازماندگان دودمان رفیع الملک، برای تصاحب مجدد خانه موروثی خانواده که پس از غرق شدن برادرشان حسام میرزا در رودخانه به همسرش فروغ الزمان به ارث رسیده، دست به توطئه می‌زنند. نقشه توطئه این است که با اجرای نمایشی که کامران میرزا نوشته، ثابت کنند که فروغ الزمان مجنون است و احتمالاً بعداً او را از سر راه بردارند. یک گروه دوره‌گرد تئاتری را استخدام می‌کنند تا در نقش خدمه خانه، در اجرای توطئه کمک کنند. گروه نمایشی که از نیت نهایی این خواهر و برادر بی خبرند، وارد این بازی می‌شوند. فروغ الزمان که در شهرستان ساکن بوده، بی خبر از همه جا برای اولین بار وارد این خانه می‌شود و از همان ابتدا بازی شروع می‌شود و به او وانمود می‌کنند که شوهرش را کشته‌اند. فروغ الزمان از شهربانی کمک می‌خواهد و بازرس رکنی و مأمورانش وارد ماجرا می‌شوند، اما در بازرسی‌ها مدرکی به دست نمی‌آورند و تاج الملوک به طور ضمنی به بازرس رکنی می‌فهماند که فروغ دچار پریشان حالی است. با رفتن رکنی و مأمورانش، بازی‌ها ادامه پیدا می‌کند و فروغ که ندانسته خود یکی از بازیگران اصلی نمایش است، هر بار فریب می‌خورد و کارش به بیماری می‌کشد. در ادامه نمایش، او را در موقعیتی قرار می‌دهند که دست به قتل بزند و طبیعتاً پای بازرس رکنی و همکارانش دوباره به میان کشیده می‌شوند. اما این بار رکنی به ماجرا مشکوک شده، دستور پیگیری و تحقیق می‌دهد. اما ...

داریوش ارجمند، نیکو خردمند، فریماه فرجامی و سعید پورصمیمی در فیلم سینمایی «پرده آخر» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «در دنیای تو ساعت چند است؟» به کارگردانی «صفی یزدانیان»، جمعه ۱۷ مهرساعت ۲۰:۳۰ پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: گلی بعد از بیست سال زندگی در فرانسه یک‌باره تصمیم می‌گیرد به ایران و به زادگاهش، شهر رشت سفری کند. فرهاد در رشت به استقبالش می‌رود و می‌گوید که آشنایی قدیمی است، اما گلی اصلاً او را به یاد نمی‌آورد و ...

لیلا حاتمی، علی مصفا، زهرا حاتمی و کریستف رضاعی در فیلم سینمایی «در دنیای تو ساعت چند است؟» هنرنمایی کرده‌اند.

شبکه تهران

پویانمایی سینمایی جدید «ربات جنجالی» به کارگردانی «کریس ساندرز»، پنج‌شنبه ۱۶ مهرساعت ۱۳:۳۰ پخش می‌شود.

در این پویانماییخواهیم دید: رباتی هوشمند به نام رُز پس از حادثه کشتی در جزیره‌ای بی‌سکنه می‌افتد؛ او برای بقا با حیوانات جزیره رفاقت می‌کند و کم‌کم مهارت زندگی در طبیعت را می‌آموزد، اما ...

پویانمایی سینمایی «کهکشان شگفت انگیز» به کارگردانی «دیوید موچی فاست»، جمعه ۱۷ مهرساعت ۰۹:۰۰ پخش می‌شود.

در این پویانماییخواهیم دید: جت و دوستاش، شاون، سیدنی و میندی، به یک کمپ فضایی می‌روند تا مهارت‌هاشون رو امتحان کنند. اما وسط راه، سان‌اسپات حیوان خانگی جت یک واکنش آلرژیکی عجیب پیدا می‌کند و خیلی خیلی کوچیک می‌شود. حالا تیم باید از کمپ بیرون بروند و داروی دِش‌رینکولوم را پیدا کنند، بدون این که میچل پسر زمینی که مدت‌هاست به آنها مشکوک است از ماجرا بو ببرد و بفهمد که آنها چه کاری انجام می‌دهند، اما ...

فیلم سینمایی جدید «جوجه تیغی» به کارگردانی «چانگ‌وی گو»، جمعه ۱۷ مهرساعت ۱۳:۳۰ پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی یو گه، کری وانگ و پینگ لی خواهیم دید: ژو ژنگ پسر بچه‌ای است که رفتارهایش با بچه‌های دیگر کمی متفاوت است. از طرفی وان ژنگ همسر عمه او هم رفتار‌های خاصی دارد که خانواده او را نمی‌پسندند. او علاقه وافری به دریا دارد و به خاطر دیدن اقیانوس برای کار به کشتی رفته ولی به خاطر اتفاقاتی که در کشتی می‌افتد در کل سفر ناخدا او را در اتاقی حبس می‌کند. همه از رفتار‌های ژو ژنگ و وان ژنگ خسته هستند ولی این دو نفر همدیگر را خیلی خوب می‌فهمند. سال‌ها همین طور می‌گذرد و وان ژنگ را در تیمارستان بستری می‌کنند و ژو ژنگ برای ادامه تحصیلاتش از آنجا می‌رود. او بعد از ۷ سال که نزد والدینش برمی گردد ازدواج کرده و همسرش باردار است و یک افسر دریایی خوب شده است، اما ...

شبکه نمایش

فیلم سینمایی «شیر سنگی» به کارگردانی «مسعود جعفری جوزانی»، پنج شنبه ۱۶ مهرساعت ۱۱:۰۰ پخش می‌شود.

در خلاصه داستان آمده است: جسد یک انگلیسی که با داس کشته شده، در منطقة بختیاری، روی لوله‌های نفت پیدا می‌شود. کوهیار، پسر رییس طایفة علی یار و خدامراد، که مجسمة شیر سنگی می‌سازد، جسد را می‌بینند و دفن می‌کنند. مأموری به نام عامری برای پیگیری قتل و دستگیری قاتل به منطقه اعزام می‌شود. یک دیپلمات انگلیسی نیز او را راهنمایی می‌کند. عامری، کوهیار را قاتل می‌داند. بین او و نامدار خان که همخون علی یار و رییس طایفه‌ای دیگر است نزاع در می‌گیرد. بگو مگو‌های آن ها، همان گونه که دیپلمات می‌خواهد، جنگی ناخواسته را موجب می‌شود ...

علی نصیریان، زنده یاد عزت اله انتظامی، علیرضا شجاع نوری، حمید جبلی و آزیتا لاچینی در فیلم سینمایی «شیر سنگی» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «پستچی وظیفه شناس» به کارگردانی «یو ژانگ»، پنج شنبه ۱۶ مهر ساعت ۱۷:۰۰ پخش می‌شود.

این فیلم با بازی کیو لین و ایرما اینا؛ درباره یک پستچی در منطقه‌ای دورافتاده از چین است که با عشق کار می‌کند. او یک روز نامه قبولی کنکور دانشگاه وانگ را دریافت و سعی می‌کند هر چه سریع‌تر آن را به صاحب اصلی نامه برساند که ...

فیلم سینمایی «دنیای جدید» به کارگردانی «پارک هوون جانگ»، پنج شنبه ۱۶ مهرساعت ۱۹:۰۰ پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی مین سیک چوی و جیونگ مین هوانگ آمده است: رییس پلیس کانگ، افسری به نام جاسونگ لی را به عنوان نفوذی، وارد شرکت تبهکاری گلدمون می‌کند. دبیرکل گلدمون در یک تصادف کشته می‌شود. در بین نامزد‌های جانشینی درگیری ایجاد می‌شود. نزاع اصلی بین جونگ جونگ اهل جنوب کره و لی جونگ گو، اهل سئول است. با اشتباه رئیس پلیس کانگ افراد نفوذی او لو می‌روند و همه کشته می‌شوند، اما جونگ، جاسونگ را زنده می‌گذارد. لی جونگ گو، جونگ را می‌کشد و ...

فیلم تلویزیونی «ماتادور» به کارگردانی «فرهاد نجفی»، پنج شنبه ۱۶ مهرساعت ۲۱:۰۰ تماشایی می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: در پی سفر یک مقام بلند پایه بلژیکی به ایران جهت انجام کنفرانسی مربوط به انرژی هسته‌ای یک گروه خرابکاری با پرداخت پول زیاد، یک تک تیرانداز را اجیر می‌کند تا دیپلمات بلژیکی را در ایران ترور کند و به این ترتیب اوضاع داخلی ایران را متشنج و ناامن جلوه دهد. تک تیرانداز که خود ملیتی ایرانی دارد به راحتی از یونان وارد ایران شده و مقدمات کار خود را فراهم می‌کند. از طرفی نیرو‌های ویژه امنیتی کشور که حدس می‌زنند مهمانان این کنفرانس طعمه خوبی برای تروریست‌ها و رسانه‌های معاند هستند تمام حواس خود را جمع کرده و عملیات گسترده‌ای را جهت تامین امنیت کنفرانس تدارک می‌بینند. آنها با بمب گذاری‌های متعددی رو‌به‌رو شده و یکی از بهترین کارشناسان خود را در زمینه اتفاء بمب از دست می‌دهند، اما ...

پولاد کیمیایی، سام درخشانی، پوریا پورسرخ و شقایق فراهانی در فیلم تلویزیونی «ماتادور» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «هشتگ خانه» به کارگردانی «روژین توماس»، پنج شنبه ۱۶ مهر ساعت ۲۳:۰۰ پخش می‌شود.

این فیلم با بازی، چون ایندرانس، مانجو پیلای، ناسلن، کایناکاری شکرارج، جانی آنتونی و مانیانپیلا راجو؛ درباره پدری به نام الیور توئیست است که می‌خواهد با فناوری آشنایی بیشتری داشته باشد تا بتواند همراه بهتری برای دو پسرش باشد، اما ...

فیلم سینمایی «مرگ پلنگ» به کارگردانی «فریبرز صالح»، جمعه ۱۷ مهرساعت ۱۱:۰۰ پخش می‌شود.

این فیلم ماجرای کربلایی زال است که در پیرانه سری و به هنگام کوچ ایل بختیاری تصمیم می‌گیرد در غاری منتظر بازگشت ایل بماند. او برای پیرزنی به نام دالو سنگی‌ماه، که قصد خودکشی دارد، به بازگویی دلاوری‌های خود در جوانی می‌پردازد و ...

فرامرز قریبیان، شهلا ریاحی، محمود جعفری، کاظم افرندنیا و ایمان غیرتمند در فیلم سینمایی «مرگ پلنگ» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «دربند» به کارگردانی «آتوم اگویان»، جمعه ۱۷ مهر ساعت ۱۷:۰۰ پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کوین دوراند، الکسیا فست و میریل اینوس خواهیم دید: پس از ۸ سال از ناپدید شدن کساندرا، نشانه‌های دردناکی پیدا می‌شود که او هنوز زنده است. والدینش، پلیس و خود کساندرا تلاش می‌کنند معمای ناپدید شدنش را حل نمایند که ...

فیلم سینمایی «هوانوردان» به کارگردانی «تام هارپر»، جمعه ۱۷ مهر ساعت ۱۹:۰۰ پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی ادی ردمین، فلیسیتی جونز و تام کورتنی آمده است: در سال ۱۸۶۲ هواشناس جیمز کلچر با امیلیا رنیس که خلبان بالن است برای ارتقاء دانش بشر درباره هوا و نیز افزایش رکورد جهانی ارتفاع پرواز همسفر می‌شوند. سفر پرخطر آنها با وجود مشکلات و سختی‌های فراوان با موفقیت کامل به پایان می‌رسد و آنها نه تنها رکورد جهانی را بالاتر می‌برند بلکه ...

فیلم تلویزیونی «مسلوب» به کارگردانی «عادل تبریزی»، جمعه ۱۷ مهر ساعت ۲۱:۰۰ پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم «مسلوب» چنین آمده است: با اطلاع از یک گروگانگیری، نوپو وارد عمل شده و کشف می‌کند که ۲ گروگانگیری مرتبط با هم در حال انجام است. عملیات نوپو در سه نقطه مختلف باید همزمان انجام شود تا جان گروگان‌ها به خطر نیفتد و ...

کورش سلیمانی، محمدرضا رهبری، محمود مقامی، رضا شریف نژاد، امیر روشن پور، ایمان اسماعیل پور، حامد شیخی، مهدی ربیعی، کاملیا ابراهیمی، زمان شمس، میلاد طاری، علی زینی، امین نبهان آبادی، محمدرضا تفرشی، آرمین همتی، بازیگران خردسال ترنم آهنگر و حنانه جمشیدی در فیلم تلویزیونی «مسلوب» به ایفای نقش می‌پردازند.

فیلم سینمایی «شطرنج باز» به کارگردانی «لوئیس اولیوروز»، جمعه ۱۷ مهر ساعت ۲۳:۰۰ پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی مارک کلوتت، ملینا ماتیوس و آلوخو ساوراس آمده است: در سال ۱۹۳۴ دیگو پادیلا، قهرمان شطرنج اسپانیا می‌شود و با یک روزنامه نگار فرانسوی، ماریان لاتور دیدار می‌کند و آنها عاشق یکدیگر می‌شوند. در پایان جنگ داخلی، ماریانه، دیگو را متقاعد می‌کند که با دخترش در فرانسه زندگی کند، جایی که اندکی بعد دیگو به جاسوسی توسط نازی‌ها متهم می‌شود و در زندان اس اس زندانی می‌شود. در زندان ...

شبکه افق

فیلم سینمایی «هامکا و سیتی راهام» به کارگردانی «فجار بوستومی»، جمعه ۱۷ مهر ساعت ۱۰:۰۰ پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی وینو جی باستیان، لادیا سینتیا بلا و انجاسمارا آمده است: سال ۱۹۴۵، زمانی که اندونزی مورد تهاجم هلند قرار می‌گیرد، فردی به نا م هامکا با سفر به سراسر کشور زمینه ایجاد اتحاد مردم در برابر هلندی‌ها را فراهم می‌کند. در یکی از این سفر‌ها او مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد. سال‌ها می‌گذرد و او به همراه خانواده اش به جاکارتا نقل مکان می‌کند. هامکا به تاسیس الازهر اقدام می‌کند، اما حاکمیت او را به دلیل همکاری با شورشیان متهم و به زندان می‌اندازد. هامکا در زندان با حمایت همسرش سیتی راهام، تفسیر الازهر را تالیف می‌کند و ...

فیلم سینمایی «باشگاه سری» به کارگردانی «جمال شورجه»، جمعه ۱۷ مهر ساعت ۱۸:۰۰ پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: فرمانده کشتی تجاری ایران رشادت پس از بارگیری در بندر فیلیپین متوجه می‌شود عوامل دشمن یک محموله مواد شیمیایی را وارد کشتی کرده‌اند. آن‌ها قصد دارند طی نقشه‌ای حساب شده خبرنگاران و دست اندرکاران محیط زیست را در سنگاپور بر روی عرشه کشتی حاضر کنند تا با تبلیغاتی دروغین خبر تولید و نگهداری سلاح‌های شیمیایی کشتار جمعی توسط ایران را به جهان مخابره کنند. فرمانده و افرادش تصمیم می‌گیرند که با نقشه دیگری با این توطئه مقابله کنند ...

جمشید هاشم پور، جهانبخش سلطانی، فرهاد اصلانی، محمود پاک نیت، حبیب دهقان نسب و علیرضا جلالی در فیلم سینمایی «باشگاه سری» ایفای نقش کرده‌اند.

شبکه کودک

پویانمایی سینمایی «پاندای کونگ فوکار ۴» به کارگردانی «مایک میچل»، پنج‌شنبه ۱۶ مهر ساعت ۱۴:۰۰ پخش خواهد شد.

در این پویانماییخواهیم دید: پو، پاندای مهربان و خوش‌قلبی است که با تلاش و کوشش فراوان سال‌ها قبل تبدیل به جنگجوی اژد‌ها شده است. او حالا باید برای خود جانشینی پیدا کند و خود تبدیل به رهبر معنوی شود، اما متوجه می‌شود که یک دشمن شرور به نام آفتاب‌پرست سعی دارد با به دست آوردن قدرت همه‌ی جنگجویان گذشته، تبدیل به یک هیولای شکست‌ناپذیر شود. پو با روباهی به نام ژن آشنا می‌شود که ادعا می‌کند می‌تواند به پو در کشتن آفتاب‌پرست کمک کند. پو زمانی که به آفتاب‌پرست می‌رسد متوجه می‌شود ژن تمام مدت به او خیانت کرده است و در واقع خدمت‌گزار آفتاب‌پرست است و ...

پویانمایی جدید «یولی و سه پهلوان» به کارگردانی «کنستانین برونزیت»، جمعه ۱۷ مهرساعت ۱۴:۰۰ پخش خواهد شد.

در این پویانماییخواهید دید: شاهزاده‌ای به طور غیر منتظره نیاز به تعیین جانشین دارد و همین امر او را به انتخاب خواهرزاده اش زاباوا، از اقوام و تقریبا یک شاهزاده خانم، سوق می‌دهد. با آگاهی از این که زاباوا می‌تواند جانشین پادشاه شود، امپراتور نادان نقشه‌ای میان‌بر می‌کشد تا با واداشتن این دختر به ازدواج با پسر خود، سلطنت شهر دیگر را به تصاحب خود درآورد، اما او و همسرش، المیشا در حال حاضر در شهر دیگری، مشغول تحصیل هستند. برای تضمین بازگشت او به خانه، سه قهرمان به همراه اسب وفادار شاهزاده، یولی، به یک ماموریت مهم اعزام می‌شوند ...

شبکه امید

فیلم سینمایی جدید «سرزمین ربات ها» به کارگردانی «آنتونی روسو و جو روسو»، پنج‌شنبه ۱۶ مهر ساعت ۱۶:۰۰ پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی وودی نورمن، میلی بابی براون، آلن تودیک، هالی هانتر، استنلی توچی، ویل لایمن، مرل دندریج و کریس پرت؛ درباره یک دختر نوجوان یتیم است که با یک ربات مرموز راهی جاده می‌شود تا برادر گمشده اش را پیدا کند. در این سفر با فردی که او نیز به دلیل شغلش مجبور است از کنترل گر‌ها مخفی بماند همراه می‌شود و به اتفاق ربات دستیار آن مرد وارد سرزمین ربات‌ها می‌شوند تا با کمک ربات‌های تبعید شده بتوانند به سازمان خلافکاران وارد شده و برادرش را نجات دهد، اما ...

فیلم تلویزیونی «برگه بدون نام» به کارگردانی «یاسر پارسا»، جمعه ۱۷ مهر ساعت ۱۶:۰۰ پخش خواهد شد.

«برگه بدون نام» روایت داستان دختری است به نام ندا که یک دانش آموز نخبه است و در یک خانواده‌ای بزرگ شده که پدر و مادرش پزشک هستند. آنها به دخترشان لحظه‌ای اعتماد نمی‌کنند و هیچ کاری را به او نمی‌سپارند. وی برای اثبات خود به سمت چند دختر جسور مدرسه می‌رود و با ان‌ها دست به کار‌های خطرناکی می‌زنند و با همکلاسی‌های خود گروهی را در تلگرام ایجاد می‌کند و قرار و صحبت هایشان را در آن گروه به اشتراک می‌گذارند. آنها نمی‌توانند هنگام ورود به مدرسه گوشی خود را همراه خود به داخل مدرسه ببرند به همین دلیل گوش هایشان را به پسری که در فروشگاه مجاور مدرسه کار می‌کند تحویل می‌دهند تا برایشان نگه دارد و آن پسر و دوستش گوشی دختران را ...

غزال اهتمام، مهرداد نصیری، محمد شعبان پور، مهران هادی، زهرا مددی و نیلوفر شیرانی در این تله فیلم تولید مرکز اصفهان بازی کرده‌اند.

شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

فیلم سینمایی «رابطه» به کارگردانی «پوران درخشنده»، جمعه ۱۷ مهرساعت ۱۰:۰۰ پخش می‌شود.

این فیلم داستان پسری به نام ناصر است که نوجوانی ناشنوا و لال که قادر به ایجاد رابطه با اطرافیان خود نیست. پدر و خواهرش به او بی توجه‌اند و دل سوزاندن مادر به حال او بی فایده است. ناصر تحت فشار اطرافیان و خانواده از همه کس و همه چیز دلزده است، اما پس از آن که معلمش او را در عدم برقراری رابطه با اطرافیان مقصر می‌داند به خود می‌آید. سرانجام ...

زنده یاد پرویز پورحسینی، زنده یاد خسرو شکیبایی و پوراندخت مهیمن در فیلم سینمایی «رابطه» هنرنمایی کرده‌اند.

شبکه فراتر (۴k)

فیلم سینمایی «در جستجوی دوری» به کارگردانی «اندرو استانتون»، پنج شنبه ۱۶ مهر ساعت ۱۳:۰۰ پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: پس از اینکه مارلین به کمک دوری، نمو را پیدا می‌کند، آنها مانند یک خانواده در کنار هم در اقیانوس زندگی خود را آغاز می‌کنند. دوری، ماهی آبی رنگ فراموش‌کاری است؛ به همین خاطر همیشه با خود تکرار می‌کند که کجاست و نامش چیست. روزی دوری همراه با نمو در کلاسی شرکت می‌کند که ناگهان چیزی از زندگی گذشته‌اش را به خاطر می‌آورد. او به سرعت به اقیانوس می‌رود. به دنبال آن مارلین و نمو هم برای پیدا کردن او وارد اقیانوس می‌شوند...

فیلم سینمایی «مکانیک، زندگی دوباره» به کارگردانی «دنیس گنسل»، جمعه ۱۷ مهر ساعت ۱۳:۰۰ پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی جیسون استتهام، جسیکا آلبا، تومی لی جونز و میشل یوئه خواهیم دید: آرتور بیشاب یک آدمکش حرفه‌ای است او که قبلا با شخصی به نام کرین کار می‌کرده، او را به خاطر کار‌های خلاف ترک کرده و دیگر نمی‌خواهد که دست به کار‌های خلاف بزند ولی کرین با گروگان گرفتن جینا دختر مورد علاقه بیشاب او را مجبور می‌کند تا رقابایش را بکشد. ابتدا بیشاب باید کریل را که یک گنگستر آفریقایی بسیار سنگدل است که در زندانی غیر قابل نفوذ تحت حفاظت است را بکشد و سپس مردی به نام آدریان کوک که در کار معدن است ولی در اصل یک قاچاقچی است را از بین ببرد. آرتور این ماموریت‌ها را انجام می‌دهد و نفر سومی که باید سراغش برود فردی به نام مکس آدامز است که یک تاجر اسلحه است ولی ...