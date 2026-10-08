مراسم تجلیل از پیشکسوتان ورزش به همت سازمان ملی قهرمانان و با گرامیداشت یاد و خاطره آقای شهید ایران در سالن کمیته ملی المپیک و پارالمپیک برگزار شد.



به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، موسپید کرده‌های ورزش هر کدام بخشی از خاطرات مردم را دراین سال‌ها ساخته‌اند. آنهایی که سال‌ها از عمرشان را پای ورزش گذاشتند و این بار با یاد و خاطره عبدالله موحد قهرمان بزرگ کشتی ایران یک بار دیگر از این مفاخر قدردانی شد.

لحظه‌هایی که برای قهرمانان و پیشکسوتان حال و هوای دیگری داشت و نسل جوان، باید قدردان کسانی باشد که این مسیر را برایشان ساختند.

این پیشکسوتان شاید سال‌هاست از میدان مسابقه فاصله گرفته‌اند، اما نام و خاطرشان هنوز در ذهن مردم زنده است.