به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رضایی رکن‌آبادی اظهار کرد: طرح «استاد مسجد» حدود ۱۰ سال است با هدف کمک به داوطلبان کنکور برای انتخاب رشته، به صورت رایگان در خراسان رضوی اجرا می‌شود.

وی افزود: امسال حدود ۱۳۰ استاد در اجرای این طرح مشارکت دارند که حدود ۸۰ نفر از آنان در مشهد و ۵۰ استاد نیز در شهرستان‌های سبزوار، نیشابور، تربت‌جام و کاشمر فعالیت می‌کنند.

مسئول سازمان بسیج اساتید خراسان رضوی گفت: این مشاوره‌ها در مساجد و در دو نوبت صبح از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ و عصر از ساعت ۱۴ تا ۱۷ ارائه می‌شود و تاکنون بیش از هزار و ۳۰۰ داوطلب از خدمات این طرح استفاده کرده‌اند.

رضایی رکن‌آبادی با اشاره به تخصص استادان حاضر در این طرح افزود: برخی از این استادان به صورت خصوصی و با هزینه‌های قابل توجه در زمینه انتخاب رشته فعالیت می‌کنند، اما در این طرح به صورت رایگان به داوطلبان خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهند.

وی با بیان اینکه فعالیت این طرح از روز شنبه آغاز شده است، ادامه داد: در صورت تمدید مهلت انتخاب رشته، فعالیت استادان نیز یک روز دیگر تمدید خواهد شد و داوطلبان می‌توانند برای دریافت مشاوره به مساجد تعیین‌شده مراجعه کنند.

مسئول سازمان بسیج اساتید خراسان رضوی همچنین خواستار نقش‌آفرینی بیشتر وزارت علوم و وزارت بهداشت در معرفی رشته‌های دانشگاهی شد و گفت: نبود شناخت کافی از رشته‌های تحصیلی، داوطلبان را در انتخاب رشته با سردرگمی مواجه می‌کند و مشاوره تخصصی می‌تواند به انتخاب آگاهانه‌تر آنان کمک کند.

وی افزود: هفت مسجد در مشهد برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است و داوطلبان می‌توانند نام مساجد و نشانی محل‌های ارائه مشاوره را از طریق سایت سازمان بسیج اساتید دریافت کنند