همزمان با هفته انتظامی ۱۴۰۵، مزار شهدای مهاباد با حضور مسئولان و نیروهای انتظامی غبارروبی و گلباران شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، به مناسبت گرامیداشت هفته انتظامی، مزار شهدای مهاباد با حضور مسئولان و جمعی از کارکنان انتظامی عطرافشانی و گلباران شد.

در این آیین، حاضران با نثار گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای عرصه امنیت را گرامی داشتند و با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی مهاباد در این مراسم، امنیت، عدالت و رفاه عمومی را سه نیاز اساسی جامعه عنوان کرد.

حجت‌الاسلام مرتضی نامدار گفت: نیرو‌های انتظامی شب و روز نمی‌شناسند و در سخت‌ترین شرایط برای حفظ امنیت مردم و کشور ایستادگی می‌کنند؛ بنابراین توجه به معیشت و رفاه آنان ضروری است.

وی با اشاره به جایگاه شهدای عرصه امنیت و نیرو‌های انتظامی افزود: آرامش امروز جامعه حاصل مجاهدت و جانفشانی این نیروهاست و باید از خدمات و تلاش‌های آنان قدردانی کرد.