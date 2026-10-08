به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، قرار شبانه مردم به دویست‌و بیست‌ویکمین شب رسید؛ اجتماعی خودجوش با محوریت همبستگی ملی، مقاومت و امنیت.

مردم در این اجتماع، ضمن گرامیداشت سالروز عملیات طوفان‌الاقصی، از تحولات منطقه و اهمیت مسئله فلسطین می‌گویند.

تأمین امنیت و آرامش جامعه و نقش نیروی انتظامی نیز از دیگر محور‌های این اجتماع است؛ فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های حافظان امنیت.

مردم همچنین توان دفاعی، وحدت ملی و آمادگی نیرو‌های مسلح را از مؤلفه‌های قدرت ایران می‌دانند و تأکید دارند که حفظ انسجام و تاب‌آوری، مهم‌ترین پشتوانه کشور در برابر تهدیدهاست.