به مناسبت روز روستا و عشایر، از ۳۵ نفر از نویسندگان و مؤلفان فعال دراین عرصه استان سمنان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ایمان نظام‌زاده، دستیار ویژه رئیس بنیاد ایران‌شناسی کشور در امور استان‌ها، در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان سمنان در حوزه روستا و عشایر، گفت: این ظرفیت‌ها در حوزه مکتوب و مستند کردن فرهنگ، آیین‌ها، آداب و رسوم روستایی و عشایرس است.

وی افزود: ثبت و مستندسازی این میراث فرهنگی باید با جدیت و استمرار دنبال شود تا ضمن حفظ آیین‌ها و برنامه‌های بومی، این داشته‌های ارزشمند به نسل‌های آینده منتقل شود.

علیرضا شاه‌حسینی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی استان سمنان نیز در این مراسم اظهار کرد: آثار مکتوب نقش مهمی در حفظ و معرفی فرهنگ بومی دارند و ثبت این میراث در قالب کتاب و آثار پژوهشی، اقدامی ارزشمند برای حفظ هویت فرهنگی استان است.

در ادامه این مراسم، جمعی از نویسندگان و مؤلفان نیز به معرفی آثار خود پرداختند و درباره اهمیت پرداختن به موضوعات مرتبط با روستا، عشایر، فرهنگ بومی، آیین‌ها و آداب و رسوم استان سمنان سخن گفتند.

در پایان این مراسم، از ۱۰ عنوان کتاب در حوزه روستا و عشایر رونمایی شد و از نویسندگان و مؤلفان این آثار نیز تجلیل شد.