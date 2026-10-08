استاندار آذربایجان غربی گفت: می‌توان با بهره‌گیری از جایگاه جهانی شمس تبریزی، راهگذر جهانی فرهنگی خوی - قونیه را راه‌اندازی و پیوند میان این دو جغرافیای فرهنگی را به الگویی برای دیپلماسی فرهنگی میان ملت‌ها تبدیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به جایگاه جهانی شمس تبریزی، گفت: شمس از تبریز برخاست و در خوی آرام گرفت و اندیشه او در پیوند با مولانا، امروز پژواک جهانی دارد.

رضا رحمانی در آیین افتتاح بارگاه شمس تبریزی در خوی، با تأکید بر ظرفیت فرهنگی شمس و مولانا، افزود: می‌توان با بهره‌گیری از این میراث ارزشمند، کریدور جهانی فرهنگی خوی - قونیه را راه‌اندازی و پیوند میان این دو جغرافیای فرهنگی را به الگویی برای دیپلماسی فرهنگی میان ملت‌ها تبدیل کرد.

وی همچنین خوی را شهری برخوردار از جایگاهی ویژه در پاسداشت عرفان و فرهنگ دانسته و خاطرنشان کرد: همان‌گونه که شمس امروز مخاطبانی فراتر از مرز‌های ایران دارد، خوی نیز می‌تواند با معرفی دوباره این میراث معنوی، نقشی جهانی در ترویج اندیشه و عرفان شمس ایفا کند.

استاندار آذربایجان‌غربی بارگاه شمس را نیز ظرفیتی مهم برای توسعه گردشگری عنوان کرده و افزود: خوی می‌تواند مقصد گردشگران تاریخ، طبیعت و عرفان باشد و گشایش این مجموعه، فرصت تازه‌ای برای رونق اقتصاد گردشگری و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان در سطح ملی و بین‌المللی فراهم می‌کند.

رحمانی همچنین با اشاره به جایگاه آذربایجان‌غربی در برخورداری از میراث تاریخی و طبیعی و ظرفیت‌های انسانی، اضافه کرد: این سرمایه‌ها باید بیش از گذشته در مسیر معرفی استان به جهان مورد استفاده قرار گیرد و خوی می‌تواند در این میان به یکی از کانون‌های مهم گردشگری فرهنگی تبدیل شود.

وی در پایان افتتاح بارگاه شمس را تحقق یکی از آرزو‌های دیرینه مردم خوی و آذربایجان‌غربی دانسته و با قدردانی از دست‌اندرکاران و حامیان این طرح، افزود: به سرانجام رسیدن این پروژه، نمونه‌ای از حرکت برای تکمیل طرح‌های بر زمین مانده استان و گامی مهم در مسیر احیای جایگاه جهانی شمس تبریزی است.