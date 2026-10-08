مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی از جذب ۱۲۷۵ نفر در قالب دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سید پیمان امجدی گفت:در راستای اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، ۷۹۰ نفر آقا و ۴۸۵ نفر خانم جذب خواهند شد.
گفتنی است مهلت انتخاب رشته آزمونهای سراسری و دانشجو-معلم سال ۱۴۰۵ امروز پنجشنبه ۱۶ مهرماه به پایان میرسد و داوطلبان حداکثر ۱۵۰ کد رشته محل میتوانند انتخاب کنند.