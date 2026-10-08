مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی از جذب ۱۲۷۵ نفر در قالب دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سید پیمان امجدی گفت:در راستای اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، ۷۹۰ نفر آقا و ۴۸۵ نفر خانم جذب خواهند شد.

گفتنی است مهلت انتخاب رشته آزمون‌های سراسری و دانشجو-معلم سال ۱۴۰۵ امروز پنجشنبه ۱۶ مهرماه به پایان می‌رسد و داوطلبان حداکثر ۱۵۰ کد رشته‌ محل می‌توانند انتخاب کنند.