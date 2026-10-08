به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در جلسه شورای آموزش و پرورش استان که با حضور وزیر آموزش و پرورش در بیرجند برگزار شد، با اشاره به اجرای سیاست عدالت آموزشی به عنوان یکی از محور‌های مورد تأکید دولت چهاردهم، افزود: در این رابطه بیش از ۱۰۰ طرح آموزشی با بالغ بر ۴۳۰ کلاس درس در استان در دست اجرا قرار دارد که میانگین پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها بیش از ۷۳ درصد است و بخشی از آنها نیز به بهره برداری رسیده‌اند.

هاشمی با بیان اینکه سرانه فضای آموزشی در بسیاری از شهرستان‌های استان از میانگین کشوری بالاتر است، افزود: با وجود اقدامات انجام شده، مرکز استان نیازمند توجه ویژه در زمینه توسعه فضا‌های آموزشی است و این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.

استاندار با اشاره به برگزاری منظم جلسات شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: در سال گذشته بیش از ۲۴ جلسه شورای آموزش و پرورش در استان برگزار شد و در ۶ ماهه نخست امسال نیز بیش از ۱۳ جلسه تشکیل شده که این موضوع بیانگر رویکرد کاربردی و عملیاتی استان در حوزه تعلیم و تربیت است.

وی با اشاره به اعتبارات سفر رئیس‌جمهور به خراسان جنوبی افزود: در جریان این سفر بیش از ۱۵ همت اعتبار عمرانی برای استان در نظر گرفته شد که حدود ۲ همت آن به حوزه آموزش و پرورش اختصاص یافت.

استاندار با بیان اینکه در سال گذشته نیز ۵۱۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه آموزش و پرورش استان محقق شد و بودجه دانشگاه فرهنگیان نسبت به سنوات گذشته ۱۶ برابر افزایش یافت، گفت: تعداد رشته‌های تحصیلی این دانشگاه از ۶ رشته به ۸ رشته افزایش پیدا کرده و شمار دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در شهرستان‌های بیرجند، قاینات و فردوس نیز روند افزایشی داشته است.

هاشمی توجه به دانش‌آموزان نیازمند را از دیگر اولویت‌های استان دانست و گفت: با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، بیش از ۲۰ هزار بسته لوازم‌التحریر در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت و چندین هزار بسته نیز با مشارکت سمن‌ها و گروه‌های مردمی توزیع شد.

استاندار با بیان اینکه امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش عملیات اجرایی بزرگترین مجتمع آموزشی استان با عنوان دارالفنون آغاز می‌شود، افزود: این مجتمع آموزشی در زمینی به مساحت بیش از ۱۷ هزار مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان توسط بانک پاسارگاد احداث خواهد شد که اجرای آن گامی مهم در مسیر ارتقای زیرساخت‌های آموزشی مرکز استان و تحقق عدالت آموزشی است.