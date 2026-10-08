رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تأکید بر ظرفیت بالای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور گفت: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، حمایت از بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های استانی، می‌توان زمینه تداوم تولید، حفظ اشتغال و پویایی واحد‌های صنعتی و معدنی را فراهم کرد.

حفظ تولید و اشتغال با همدلی دولت و بخش خصوصی امکان‌پذیر است

حفظ تولید و اشتغال با همدلی دولت و بخش خصوصی امکان‌پذیر است

عبدالوهاب سهل‌آبادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش تولید افزود: ما حاضریم برای کشور جان دهیم، اما نمی‌خواهیم کارگر اخراج شود و چراغ کارخانه‌ها خاموش بماند.

وی با اشاره به اینکه مردم، کارآفرینان و فعالان اقتصادی با وجود سختی‌ها و موانع، همچنان برای حفظ و تداوم فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی تلاش می‌کنند گفت: این تلاش، شایسته قدردانی است.

سهل‌آبادی با انتقاد از ضعف هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی افزود: متأسفانه وزارتخانه‌ها جزیره‌ای عمل می‌کنند و این مسئله مشکلات تولیدکنندگان را دوچندان کرده و به بخش تولید آسیب می‌زند.

وی اضافه کرد: این نوع عملکرد نه‌تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند، بلکه موجب تشدید محدودیت‌ها و افزایش فشار بر فعالان اقتصادی می‌شود؛ بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید هماهنگ‌تر عمل کنند.

رئیس خانه صنعت ایران با اشاره به مشکلات حوزه انرژی، به‌ویژه برق، گفت: موضوع تأمین برق واحد‌های تولیدی در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور مطرح شده ضمن اینکه مسئله برق همچنان در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.

وی تأمین پایدار انرژی را یکی از نیاز‌های اساسی واحد‌های تولیدی دانست و بر ضرورت اتخاذ تصمیمات مؤثر برای جلوگیری از آسیب به روند تولید تأکید کرد.

سهل‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات واحد‌های تولیدی در حوزه تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: اگر یک روز در پرداخت بدهی کارخانه‌ها تأخیر ایجاد شود، ممکن است همان شب خدمات درمانی کارگران قطع شود.

وی ادامه داد: ممکن است همسر یا فرزند کارگری که در بیمارستان بستری است، به دلیل قطع بیمه با مشکلات جدی مواجه شود و مجبور به ترک بیمارستان شود؛ بنابراین در موضوعاتی که مستقیماً با زندگی مردم و پیامد‌های اجتماعی همراه است، باید با تعامل و انعطاف بیشتری تصمیم‌گیری و اقدام کرد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین با انتقاد از برخی رویکرد‌های مالیاتی در حوزه تولید، بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم تأکید کرد و گفت: باید مراقب باشیم مردم به خط فقر نزدیک نشوند؛ چگونه می‌توان از فردی با حقوق ۴۰ میلیون تومان مالیات گرفت، در حالی که هزینه‌های زندگی بسیار بالاست؟

وی با تأکید بر ضرورت همدلی میان دستگاه‌های دولتی، مسئولان استانی و بخش خصوصی افزود: تولیدکنندگان نیازمند مراقبت ویژه هستند و نباید با فشار‌های روزانه، این ظرفیت مهم ملی و مردمی را تضعیف کرد.

وی افزود: بسیاری از مسائل علاوه بر تصمیمات ملی، باید با استفاده از ظرفیت‌های استانی و اعتماد به صاحبان علم و تجربه در جای‌جای کشور حل‌وفصل شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تأکید کرد: با همدلی و هماهنگی بیشتر میان مسئولان و بخش خصوصی می‌توان از ظرفیت‌های موجود برای حفظ تولید، صیانت از اشتغال و استمرار فعالیت واحد‌های صنعتی و معدنی استفاده کرد.