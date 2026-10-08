دومین آیین نکوداشت امیر پازواری با رویکردی متفاوت و با محوریت معرفی و پاسداشت فرهنگ بومی و تبری در شهرستان بابلسر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، خاطره مقدس زاده بخشدار رودبست در نشست خبری خبرنگاران استانی و شهرستانی و همچنین اصحاب رسانه جزئیات برنامه‌های امسال نکوداشت امیر پازواری را تشریح کرد.

بر اساس اعلام بخشدار رودبست، برنامه‌های نکوداشت امیر پازواری امسال از سوم مهرماه در شش روستای بخش رودبست آغاز شده و طی این مدت برنامه‌هایی با محوریت بازی‌های بومی و محلی، امیری‌خوانی، موسیقی سنتی، بازارچه صنایع‌دستی و پخت غذا‌های سنتی و محلی برگزار شده است.

مراسم اصلی این نکوداشت نیز روز جمعه ۱۷ مهرماه در تالار پارسیان برگزار خواهد شد و در آن برنامه‌هایی همچون امیری‌شناسی، امیری‌خوانی و اجرای موسیقی‌های سنتی پیش‌بینی شده است.

مقدس‌زاده در این نشست، هدف از برگزاری این برنامه‌ها را تنها برگزاری یک مراسم مناسبتی ندانست و گفت: افزایش نشاط اجتماعی در روستاها، حفظ و تقویت فرهنگ بومی و محلی و توجه به میراث فرهنگی منطقه از مهم‌ترین اهداف این رویداد است.

امیر پازواری، شاعر و عارف نام‌آشنای منطقه پازوار در قرن نهم هجری، یکی از چهره‌های برجسته فرهنگ و ادبیات تبری به شمار می‌رود؛ چهره‌ای که به باور برگزارکنندگان، طی سال‌های گذشته آن‌گونه که باید در میان نسل‌های جدید معرفی نشده است.

برگزاری این آیین در چند روستای بخش رودبست، در کنار برنامه اصلی، تلاشی برای پیوند دادن فرهنگ و هنر بومی با فضای اجتماعی امروز و آشنایی بیشتر نسل جوان با میراث ادبی و فرهنگی منطقه است.

امسال این رویداد با شعار «امیر؛ صدای ماندگار، هویت ایرانی و فرهنگ تبری» برگزار می‌شود.