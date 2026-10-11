روستای افتر از توابع شهرستان سرخه، با اهالی هنر دوستش به روستای شاهنامه خوانان شهرت یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ افتر که در شمال شهرستان سرخه واقع شده، علاوه بر خصوصیات گردشگری و طبیعی اش به حفظ میراث ادبی ایرانیان؛ شاهنامه فردوسی؛ از خصوصیات برجسته ساکنان آن است.

در هر خانواده از اهالی روستای افتر، چند نفر شاهنامه خوان هستند که در مهمانی‌ها و مراسم‌های خانوادگی، شاهنامه فردوسی را که میراث ادبی ایرانیان است؛ با لحن حماسی، می‌خوانند.

این میراث ارزشمند از گذشتگان این روستا به نسل جدید منتقل شده است.

به گفته علی ولی سرپرست دهیاری روستای افتر قرار است دومین جشنواره شاهنامه خوانی در اواخر پاییز امسال در این روستا برگزار شود.