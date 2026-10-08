سیدصادق مسلمی المشیری نماینده کشورمان در شصت و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم مالزی، امروز به اجرای تلاوت خواهد پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سیدصادق مسلمی المشیری، قاری نماینده جمهوری اسلامی ایران در شصت و ششمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کشور مالزی، امروز، از ساعت ۱۶ تا ۱۷ به وقت ایران با حضور در سالن برگزاری قدیمی‌ترین رویداد قرآنی جهان اسلام به اجرای تلاوت خود خواهد پرداخت.

قرعه و ساعت تلاوت نماینده ایران در این دوره از مسابقات، صبح امروز به سیدصادق مسلمی المشیری که پس از معرفی از سوی مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت امور خارجه به این دوره از مسابقات اعزام شده است، اعلام شد.

مسلمی المشیری، قاری ۲۸ ساله مازندرانی، رتبه دوم رشته قرائت تحقیق چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف است که سال گذشته به میزبانی استان کردستان برگزار شد و طبق ضوابط و شرایط مسابقات قرآن مالزی، از سوی سازمان اوقاف به عنوان نماینده ایران در مسابقات قرآن این کشور حضور پیدا کرده است.

براساس دستورالعمل شصت و ششمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن مالزی، برخی از کشور‌ها نیاز به ضبط مرحله مقدماتی و ارسال تلاوت خود ندارند که جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله این کشورهاست.

شصت و ششمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم مالزی ۱۲ مهر با حضور نخست وزیر و همچنین رئیس شئونات اسلامی این کشور در کوالالامپور افتتاح شد و تا ۱۹ مهر نیز ادامه پیدا خواهد کرد.