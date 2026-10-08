همزمان با روز جهانی کودک، دانش‌آموزان مدرسه شاهد دوم مهر آبادان با نقاشی، دلنوشته و انشا، از آرزوهایشان برای آینده گفتند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان ،دانش‌آموزان آبادانی در قاب نقاشی‌های خود، آینده‌ای را به تصویر کشیدند که در آن مدرسه محل یادگیری، دوستی و ساختن رویاهاست؛ نه فضایی برای ترس و ناامنی.

آرزو‌هایی که در میان آنها یک خواسته مشترک بیشتر از همه به چشم می‌آمد: کودکان باید در امنیت درس بخوانند و زندگی کنند.

بخشی از این دانش‌آموزان نیز در نوشته‌ها و گفت‌و‌گو‌های خود، به کودکان میناب و غزه اشاره کردند؛ کودکانی که درگیر پیامد‌های جنگ و ناامنی هستند و به گفته آنها، بیش از هر چیز به آرامش و امنیت نیاز دارند.

دلنوشته‌های دانش‌آموزان نشان می‌دهد نگاه آنها به روز جهانی کودک تنها به جشن و برنامه‌های مدرسه محدود نمی‌شود؛ بلکه حق تحصیل، امنیت و داشتن آینده‌ای بدون جنگ را برای همه کودکان مطالبه می‌کنند.

در مدرسه شاهد دوم مهر آبادان، نقاشی‌ها و نوشته‌های دانش‌آموزان به یک پیام مشترک رسید؛ **کودک باید فرصت رویاپردازی، آموختن و ساختن آینده را داشته باشد و مدرسه باید امن‌ترین جای زندگی او باشد. **