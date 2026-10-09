به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بخشدار مرکزی فلاورجان هدف اصلی این جشنواره را توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی مناطق روستایی و عشایری دانست و گفت: معرفی بازی‌های بومی و محلی، آشنایی گردشگران با آداب و رسوم، فرهنگ، سوغات، محصولات کشاورزی و صنایع دستی از محور‌های اصلی این رویداد است.

سید داریوش مدنی افزود: در این جشنواره بیش از ۱۰۰ بانوی هنرمند با تولیدات صنایع دستی و پخت غذا‌های سنتی و بیش از ۳۰۰ ورزشکار در بازی‌های بومی محلی شرکت کردند.

روستای جوجیل از توابع شهرستان فلاورجان با بیش از ۷ هزار نفر جمعیت از پر جمعیت‌ترین روستا‌های استان است.