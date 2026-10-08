همزمان با سالروز عملیات طوفان‌الاقصی، رمان نوجوان «فرشته‌های باغ زیتون»نوشته رضا وحید، با روایتی از زندگی یک خانواده فلسطینی در روز‌های جنگ، در انتشارات به‌نشر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا وحید نویسنده در این رمان، داستان جمال، پدری فلسطینی و دختر شش‌ساله‌اش لطیفه را روایت می‌کند که پس از آغاز جنگ، برای نجات و رسیدن به مکانی امن، مسیری دشوار و پرخطر را پشت سر می‌گذارند.

برای لطیفه، «خانه» مقصدی ساده و روشن است؛ اما جنگ، فاصله میان او و خانه را به مسیری دور و پرخطر تبدیل کرده است. سرمای شب، گرسنگی، زخم‌های تن و صدای موشک‌ها بخشی از روز‌هایی است که این پدر و دختر تجربه می‌کنند و در این میان، دیدار جمال با دوست قدیمی‌اش آرسن، یکی از نقاط مهم داستان را شکل می‌دهد.

«فرشته‌های باغ زیتون» با تمرکز بر رابطه پدر و دختر، تصویری از زندگی خانواده‌های فلسطینی در شرایط جنگ و آوارگی ارائه می‌کند و تلاش دارد بخشی از این واقعیت را از دریچه نگاه یک کودک به مخاطب نوجوان نشان دهد.

این کتاب در ۱۸۴ صفحه، قطع رقعی و شمارگان هزار نسخه از سوی انتشارات به‌نشر منتشر شده و تصویرگری جلد آن را مهدی مصطفوی بر عهده داشته است.

علاقه‌مندان می‌توانند «فرشته‌های باغ زیتون» را از فروشگاه‌های به‌نشر در مشهد و سایر شهر‌های کشور و همچنین از طریق سایت behnashr.ir تهیه کنند.