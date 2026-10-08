به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پکن، چین با درخواست اتحادیه اروپا برای محدود کردن داوطلبانه صادرات خودرو‌های هیبریدی به بازار این اتحادیه مخالفت کرد.

وزارت بازرگانی چین اعلام کرد محدودیت‌های موسوم به «داوطلبانه» برای صادرات، با قواعد سازمان تجارت جهانی، اصول اقتصاد بازار و رقابت عادلانه مغایرت دارد و پکن با آن مخالف است.

چین تأکید کرده است هرگونه راه‌حل میان پکن و اتحادیه اروپا باید ضمن حفظ توازن منافع دو طرف، با مقررات سازمان تجارت جهانی و قوانین داخلی طرفین سازگار باشد و منافع صنایع هر دو طرف را نیز در نظر بگیرد.

این موضع در شرایطی مطرح شده که اتحادیه اروپا از افزایش واردات خودرو‌های چینی و کسری تجاری فزاینده خود در برابر چین ابراز نگرانی کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، واردات خودرو‌های هیبریدی شارژی چین به اتحادیه اروپا طی یک سال گذشته ۸۶ درصد افزایش یافته و هم‌زمان واردات خودرو‌های تمام برقی ساخت چین نیز حدود ۴۰ درصد رشد کرده است. بیش از نیمی از خودرو‌های برقی و هیبریدی وارداتی مورد اشاره، از چین تأمین می‌شوند.

اتحادیه اروپا پیش‌تر تعرفه‌هایی بر خودرو‌های برقی ساخت چین اعمال کرده بود و اکنون موضوع محدود کردن واردات خودرو‌های هیبریدی نیز در مذاکرات تجاری دو طرف مطرح شده است.

در همین چارچوب، «ماروش شفچوویچ» کمیسر تجارت اتحادیه اروپا در پکن با «وانگ ونتائو» وزیر بازرگانی چین درباره راه‌های کاهش کسری تجاری اتحادیه اروپا و دسترسی متقابل به بازار‌ها گفت‌و‌گو می‌کند. کسری تجاری اتحادیه اروپا با چین به بیش از یک میلیارد یورو در روز رسیده است.

پکن در عین حال تأکید کرده است که چین را نباید منشأ مشکلات تجاری اروپا دانست و راه‌حل اختلافات را باید از مسیر گفت‌و‌گو و همکاری دنبال کرد. وزارت بازرگانی چین همچنین خواستار ایجاد محیطی باز، عادلانه و غیرتبعیض‌آمیز برای فعالیت شرکت‌های چینی در اروپا شده است.

مخالفت چین با محدودیت صادرات خودرو‌های هیبریدی، در شرایطی صورت می‌گیرد که صنعت خودروی این کشور طی سال‌های اخیر به یکی از بخش‌های مهم صادرات صنعتی چین تبدیل شده و خودرو‌های برقی و هیبریدی چینی سهم فزاینده‌ای در بازار‌های جهانی پیدا کرده‌اند.

اکنون نحوه حل اختلاف بر سر خودرو‌های هیبریدی می‌تواند یکی از عوامل مؤثر بر آینده روابط تجاری چین و اتحادیه اروپا باشد؛ روابطی که هم‌زمان با افزایش فشار‌های تجاری، همچنان به بازار و زنجیره تأمین خودرو در دو طرف وابسته است.