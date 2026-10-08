نمایشگاه «بانوی ایرانی» با محوریت هویت، ایمان، دانش و نقش‌آفرینی بانوان، در مدرسه علمیه الزهرا (س) استان یزد گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، معاون فرهنگی تبلیغی حوز‌های علمیه خواهران کشور گفت:نمایشگاه «بانوی ایرانی» با محوریت هویت، ایمان، دانش و نقش‌آفرینی بانوان، در مدرسه علمیه الزهرا (س) استان یزد گشایش یافت. طالبی افزود:این نمایشگاه با نگاهی به جایگاه و هویت بانوی ایرانی، از ریشه‌های استوار گذشته تا نقش‌آفرینی و بالندگی او را روایت می‌کند.

وی ادامه داد: نمایشگاه «بانوی ایرانی» تا ۲۲ مهرماه، هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر، میزبان دختران و بانوان یزدی است تا در روایت این نمایشگاه از هویت، توانمندی و پیشرو بودن بانوی ایرانی همراه شوند.