به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس عبادی در نخستین جلسه کارگروه پرستاران متخصص، با اشاره به گام‌های برداشته‌شده طی یک دهه گذشته برای توسعه نقش‌های حرفه‌ای پرستاری گفت: تجربه‌های جهانی در این حوزه باید با شرایط نظام سلامت کشور تطبیق داده و به‌صورت بومی اجرا شود.

وی با بیان اینکه هر تغییر در نظام سلامت با واکنش ذی‌نفعان همراه است، افزود: باید برای همه گروه‌های حرفه‌ای تبیین شود که توسعه نقش پرستاری به معنای جایگزینی یک حرفه با حرفه دیگر نیست، بلکه هدف، استفاده از ظرفیت‌های موجود برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر به مردم است.

عبادی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در توسعه نظام ارجاع و پزشکی خانواده، نقش پرستاری را یکی از ظرفیت‌های کمتر استفاده‌شده در این حوزه عنوان کرد و گفت: می‌توان توسعه این نقش را از حوزه پیشگیری، مناطق کم‌برخوردار و مناطقی که با کمبود پزشک عمومی مواجه هستند، آغاز کرد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: کمبود پزشک عمومی و چالش‌های ماندگاری نیرو در نظام پزشکی خانواده، فرصتی است تا ظرفیت‌های حرفه پرستاری را در چارچوبی مشخص و با برنامه‌ریزی مناسب به کار بگیریم.

وی بر ضرورت مشارکت بخش‌های مختلف نظام سلامت در این فرآیند تأکید کرد و گفت: در نخستین نشست کارگروه، نمایندگان سازمان نظام پزشکی، معاونت‌های بهداشت، درمان و غذا و دارو و سایر بخش‌های مرتبط حضور داشتند و استفاده از تجربه‌های بین‌المللی نیز در دستور کار قرار گرفت.

عبادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه نقش‌های تخصصی پرستاری افزود: توسعه مقاطع تحصیلات تکمیلی، شکل‌گیری انجمن‌های علمی تخصصی و گسترش نقش‌های تخصصی پرستاری، بخشی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای حرکت به سمت نقش‌های پیشرفته پرستاری است.

وی یکی از اقدامات ضروری را بازنگری و تخصصی‌سازی شرح وظایف پرستاران عنوان کرد و گفت: در حال حاضر شرح وظایف عمدتاً به‌صورت عمومی تدوین شده و میان سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و ا و همچنین رشته‌های تخصصی تفکیک کافی وجود ندارد. این موضوع باید در معاونت پرستاری مورد بازنگری قرار گیرد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت تأکید کرد: استقرار نرس‌پرکتیشنر نیازمند آماده‌سازی تدریجی مؤلفه‌های ساختاری و اجرایی است و نباید انتظار داشت این فرآیند در کوتاه‌مدت به نتیجه برسد.

عبادی در پایان، توجه به اقتصاد سلامت را یکی از محور‌های مهم توسعه این نقش دانست و گفت: باید بیمه‌ها نیز در این مسیر مشارکت داشته باشند تا توسعه خدمات پرستاری علاوه بر افزایش دسترسی مردم، به ارائه خدمات مقرون‌به‌صرفه‌تر در نظام سلامت کمک کند.