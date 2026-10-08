وزیر آموزش و پرورش در شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: دانش آموزان کشور در سال ۱۴۰۵، ۱۸ مدال طلای المپیاد کسب کردند.

وزیر آموزش و پرورش: در سخت‌ترین سال کشور، دانش آموزان ایران بر سکو‌های نخست دنیا ایستادند

وزیر آموزش و پرورش: در سخت‌ترین سال کشور، دانش آموزان ایران بر سکو‌های نخست دنیا ایستادند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، وزیر آموزش و پرورش در شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: در سخت‌ترین سال کشور، دانش آموزان ما بر سکو‌های نخست دنیا ایستادند.

کاظمی افزود: در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، دانش آموزان ۱۱ مدال طلا و در سال ۱۴۰۵، ۱۸ مدال طلای المپیاد به دست آوردند که آخرین آن پنج مدال المپیاد نجوم بود.

وی گفت: دانش آموزان ما برای اولین بار در هوش مصنوعی شرکت کردند و مقام نخست را به دست آوردند.

وزیر آموزش و پرورش خواستار شناسایی استعداد‌های برتر در مناطق مرزی و شهرستان‌های مرزی از جمله روستا‌های نهبندان زیرکوه و درمیان شد و حضور آنها در مدارس دارالفنون حضور شد.

کاظمی افزود: ۲ هزار و ۴۰۰ مدرسه با ۱۳ هزار کلاس درس با همت استانداران در کشور ساخته شده است که در تاریخ ۴۶ ساله کشور و انقلاب ما بی نظیر است.