به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در طب سنتی بابونه (Chamomile) طبعی گرم و خشک دارد، استفاده از این داروی گیاهی می‌تواند در درمان مشکلات گوارشی، عفونت‌های تنفسی، درد‌های عضلانی و مفصلی، مشکلات پوستی و عفونت‌های ادراری مفید باشد.

از این گیاه می‌توانید در اشکال مختلف استفاده کنید، از جمله دمنوش، عصاره‌های گیاهی، روغن‌های اسانسی و ترکیبات دارویی؛ قبل از استفاده بهتر است با پزشک خود مشورت کنید.

از نظر طب سنتی گیاه بابونه خاصیت آرامش‌بخشی و تسکین‌دهنده دارد.

ضد التهاب و آرامش‌بخش؛ این گیاه دارای خواص ضد التهابی است که می‌تواند در کاهش التهاب‌ها و تسکین علائم التهابی مانند درد و تورم مفید باشد.

آرامش‌بخش و ضد استرس؛ این گیاه در کاهش استرس و اضطراب موثر است، مصرف چای بابونه قبل از خواب به بهبود کیفیت خواب و به آرامش روحی کمک می‌کند.

مراقبت از پوست؛ این گیاه به عنوان یک ضد التهاب طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند در درمان مشکلات پوستی مانند خارش، التهابات پوستی، جوش و زخم‌ها مفید باشد؛ همچنین، بابونه در ترمیم و بهبود سریعتر زخم‌ها موثر است.

بهبود گوارش و کاهش مشکلات معده؛ این گیاه می‌تواند به بهبود عملکرد گوارش کمک کند و مشکلاتی مانند سوء هاضمه، نفخ و دل‌درد را کاهش دهد.

افزایش سیستم ایمنی؛ بابونه دارای خواص ضد میکروبی است که منجر به تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شود و در مبارزه با عفونت‌ها و بیماری‌های مختلف مفید است.

تسکین ماهیچه‌ها و مفاصل؛ استفاده موضعی از این گیاه می‌تواند در کاهش درد و التهاب ماهیچه‌ها و مفاصل موثر باشد.

همچنین مصرف چای بابونه یا استفاده موضعی از عصاره بابونه می‌تواند در تسکین درد‌های قاعدگی و رفع تنش‌های عضلانی مفید باشد؛ این گیاه در کاهش علائم پیش از قاعدگی نیز مانند اضطراب، تنش، سردرد و تورم سینه نیز موثر است.

این گیاه به تقویت ریشه‌های مو کمک می‌کند و باعث می‌شود مو‌هایی قوی و سالم داشته باشید؛ این خاصیت از ریزش مو‌ها نیز جلوگیری خواهد کرد؛ همچنین خواص آرامش‌بخش و ضد التهابی آن در کاهش التهاب‌های پوست سر و خارش مربوط به آنها مفید است.

بابونه خواص ضد التهابی دارد که می‌تواند در کاهش التهاب‌های مرتبط با برخی مشکلات مردانه مانند التهاب پروستات (پروستاتیت) مفید باشد، خواص ضدعفونی‌کننده آن نیز می‌تواند در کاهش علائم عفونت‌های مجاری ادراری کمک کند.

حمایت از سیستم گوارشی؛ خواص آرامش‌بخش این گیاه برای بهبود عملکرد گوارش و کاهش مشکلاتی مانند نفخ، سوزش معده و سوء هاضمه موثر است.

با این حال، قبل از مصرف دمنوش بابونه یا هر گونه محصول دیگر، بهتر است با پزشک خود مشورت کنید، به ویژه اگر مشکلات سلامتی خاصی دارید یا دارو مصرف می‌کنید.