به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مهلت نام نویسی در دوازدهمین دوره رقابت علمی سطح دو و هشتمین دوره رقابت علمی سطح سه ویژه طلاب خواهر حوزه‌های علمیه سراسر کشور ۱۷ مهر پایان می‌یابد.

دبیرخانه رقابت‌های علمی طلاب، از تمامی واجدین شرایط دعوت کرده است پیش از اتمام مهلت مقرر، نسبت به تکمیل فرایند نام‌نویسی اقدام کنند.

این دوره از رقابت‌ها در مقطع تحصیلی سطح دو (دوره عمومی) با هفت گرایش تخصصی و در سطح سه (رشته‌های تخصصی) با یازده گرایش تخصصی برگزار می‌شود. داوطلبان گرامی می‌توانند تا تاریخ ۱۷ مهر سال ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه khedmat.whc.ir مراحل نام نویسی خود را تکمیل کنند.

شناسایی استعداد‌های برتر، ارتقای سطح علمی مدارس و ایجاد فضای رقابت سازنده، از اهداف اصلی برگزاری این رویداد علمی است.

گفتنی است، مرحله استانی این رویداد علمی طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، ۲۷ آبان ۱۴۰۵ همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

طلاب جهت کسب اطلاعات تکمیلی، دریافت منابع و آگاهی از شیوه‌نامه برگزاری، می‌توانند به کانال اطلاع‌رسانی این مسابقات در پیام‌رسان ایتا به نشانی https://eitaa.com/reghabatelmi۱۴۰۵ مراجعه کنند.