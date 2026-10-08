معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: اجرای نظام جامع و پزشک خانواده با پیگیری رئیس‌جمهور، هزینه‌های بهداشتی و درمانی خانوار‌ها را کاهش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جعفر قائم‌پناه، در صبح پنجشنبه در بازدید از مرکز درمانی شبانه‌روزی رضی در مشگین‌شهر اظهار کرد: اجرای برنامه نظام جامع و پزشک خانواده در کشور وضعیت مناسبی دارد؛ پوشش سطح نخست گسترده است و در سطح دوم، همبستگی بهداشت و درمان برای رسیدن به اهداف در استان‌های گوناگون دنبال می‌شود.

وی افزود: این برنامه با پیگیری جدی پزشکیان برای اجرایی شدن و کاستن هزینه‌های درمان خانواده‌ها ادامه دارد و به بهتر شدن بهداشت و درمان و کاهش پرداختی خانوارها می‌انجامد. اردبیل از استان‌های سطح بالا در اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده است و کاستی‌ها به‌تدریج رفع می‌شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: دولت در کنار برقراری امنیت جامعه، به امنیت بهداشتی و درمانی هم توجه دارد و در روز دوم سفر به اردبیل، با رفتن به مرکز جامع سلامت رضی، روند اجرای آزمایشی را بررسی و رهنمودهای ضروری برای رفع نگرانی‌ها صادر کرد.