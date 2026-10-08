وزیر آموزش‌وپرورش از آغاز اجرای پروژه «دارالفنون» در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: این طرح آموزشی با مشارکت بانک پاسارگاد و در قالب ساخت دو مدرسه مجموعا ۳۶ کلاسه، قرار است بخشی از نیاز‌های زیرساختی آموزشی این استان را پوشش دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی از اجرای پروژه «دارالفنون» به همت بانک پاسارگاد در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: این پروژه در قالب مجموعه‌ای ۳۶ کلاسه و متشکل از دو مدرسه، وارد مرحله اجرا خواهد شد.

کاظمی با اشاره به این‌که این طرح طی حدود یک سال گذشته با همراهی استاندار، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان و مجموعه همکاران آموزش‌وپرورش طراحی و پیگیری شده است، افزود: در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ شاهد اتفاقات بزرگی در حوزه آموزش‌وپرورش خراسان جنوبی خواهیم بود.

وی «دارالفنون» را از برنامه‌های مهم سفر خود به استان عنوان کرد و افزود: این پروژه با هدف توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فراهم‌کردن ظرفیت‌های جدید برای دانش‌آموزان خراسان جنوبی اجرا می‌شود.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به سفر خود به مناطق مختلف استان، از بررسی نزدیک مسائل و نیاز‌های آموزشی این مناطق خبر داد و گفت: خراسان جنوبی از ظرفیت‌های ارزشمند و استعداد‌های خوبی برخوردار است و باید برای رفع مسائل و ارتقای سطح آموزشی و فرهنگی آن گام‌های مؤثری برداشت.

کاظمی در ادامه با تبریک آغاز سال تحصیلی، حضور پرنشاط دانش‌آموزان در مدارس را از اتفاقات امیدبخش روز‌های آغازین مهر دانست و ابراز امیدواری کرد سال تحصیلی جدید با موفقیت و دستاورد‌های بیشتری برای دانش‌آموزان و فرهنگیان استان همراه باشد.

وزیر آموزش‌وپرورش از تلاش مجموعه آموزش‌وپرورش استان و مسئولان برای فراهم‌کردن زمینه اجرای این طرح و برنامه‌های آموزشی سال تحصیلی جدید قدردانی کرد.