به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد رنگ اعلام کرد: افزایش سرعت وزش باد در محدوده ۲۰ تا ۲۴ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا در محدوده ۱ تا ۱.۵ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۱.۵ در مناطق دور از ساحل پیش‌بینی می‌شود.

حاکمیت این شرایط جوی، از صبح شنبه تا یک‌شنبه (۱۸ تا ۱۹ مهر) در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های گیلان، مازندران و گلستان در دریای خزر دور از انتظار نیست.

خطر غرق شدن شناگران، احتمال پاره شدن تور‌های صیادی، صدمه به ماهیان در قفس و صدمه به قایق‌های کوچک تفریحی، مسافربری و شناور‌های سبک و اختلال در تردد شناور‌ها و فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی، احتمال خسارت به تاسیسات دریایی از مخاطرات این شرایط جوی است.

سازمان هواشناسی به منظور پیشگیری از آسیب‌های احتمالی، ممانعت از شنا، محدود کردن تردد قایق‌های سبک و تفریحی، ورود و خروج کشتی‌ها به بندر با احتیاط، تردد کشتی‌های تجاری با احتیاط، محدود کردن فعالیت‌های شیلاتی، محدود کردن فعالیت‌های پشتیبانی صنایع فراساحل و اتخاذ تمهیدات لازم توسط کلیه فعالان دریایی را توصیه می‌کند.