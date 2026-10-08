

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان؛ با اقدام یگان حفاظت محیط زیست استان، کارشناسان اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش، اسب‌های دریایی که در اصفهان کشف شده بود در سواحل جزیره کیش رهاسازی شد.

چند روز گذشته در پی گزارش دفتر بازرسی سازمان حفاظت محیط‌زیست و با اقدام فوری یگان حفاظت استان اصفهان، اسب‌های دریایی قاچاق از خلیج‌فارس در اصفهان کشف و توقیف شدند.

در جریان این عملیات، چندین قطعه اسب دریایی از گونه Hippocampus kuda (اسب دریایی زرد) به همراه تعدادی ستاره دریایی کشف و از چرخه نگهداری و تجارت غیرمجاز خارج شد.

اسب دریایی زرد با نام علمی Hippocampus kuda Bleeker, از گونه‌های شاخص خانواده Syngnathidae در منطقه هند–آرام به شمار می‌رود و دامنه پراکنش آن از شرق آفریقا و دریای سرخ تا خلیج فارس، جنوب و جنوب‌شرق آسیا، استرالیا و بخش‌هایی از اقیانوس آرام است.

این گونه در آب‌های خلیج فارس نیز ثبت شده و ایران بخشی از محدوده پراکنش شناخته‌شده آن محسوب می‌شود؛ با این حال، اطلاعات کمی درباره اندازه، تراکم و روند جمعیت‌های آن در آب‌های ایرانی خلیج فارس در دسترس است؛ از همین رو، پایش مستمر و مطالعات دقیق درباره جمعیت‌های این گونه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم اسب دریایی زرد در فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) در رده «آسیب‌پذیر» (VU) قرار دارد و روند جمعیتی آن کاهشی ارزیابی شده است.

همچنین این گونه در پیوست دوم کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوری و گیاهی وحشی در معرض خطر انقراض (CITES) قرار گرفته است.

بر اساس بررسی‌های علمی، صید ضمنی، به‌ویژه در فعالیت‌های ترال، تخریب و تغییر زیستگاه‌های ساحلی، آلودگی محیط‌زیست دریایی و برداشت برای تجارت آکواریومی و طب سنتی، از مهم‌ترین تهدید‌های پیش روی این گونه به شمار می‌روند.

اسب‌های دریایی علاوه بر ارزش ذاتی در تنوع زیستی، به زیستگاه‌های ساحلی ساختاریافته از جمله علفزار‌های دریایی وابستگی دارند؛ بنابراین حفاظت از جمعیت این گونه، تنها به نجات چند جانور محدود نمی‌شود، بلکه با حفاظت از زیستگاه‌های حساس و شکننده خلیج فارس پیوندی مستقیم دارد.