با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تندیس شمس تبریزی در یکی از میادین اصلی شهر خوی رونمایی و این میدان به نام شمس تبریزی نام‌گذاری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، تندیس شمس تبریزی با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از شخصیت‌های خارجی، ملی و استانی در یکی از میادین اصلی شهر خوی رونمایی و این میدان نیز به نام شمس تبریزی نام‌گذاری شد.

این تندیس جلوه‌ای تازه از حضور میراث معنوی شمس در سیمای شهری خوی است که نام شمس تبریزی با تاریخ و هویت فرهنگی آن پیوندی دیرینه دارد و اکنون با توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری مرتبط با این شخصیت، گام دیگری برای معرفی این میراث ارزشمند برداشته می‌شود.