به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان گفت: در اقدامی ماندگار و خداپسندانه، خیر نیک اندیش خانم رمضانی به مناسبت افتتاح باشگاه ورزشی خود، ۲۰۰ میلیون تومان برای مشارکت در آزادی ۵ زندانی به ستاد دیه اصفهان اهدا کرد.

اسد الله گرجی زاده با بیان اینکه این بانوی نیک اندیش از خیران باسابقه شهر است، افزود: چنین اقداماتی نشان میدهد فرهنگ نیکوکاری در جامعه ما زنده و پویاست و امیدواریم این حرکت الگویی برای دیگر شهروندان نیک‌سیرت باشد.

وی ادامه داد: مردم نیک اندیش استان می‌توانند کمک‌های نقدی خود به منظور آزادی زندانیان جرایم غیر عمد را به شماره حساب شبا ir ۶۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۲۱۵۵۵۹۳۹۸۰۰۰ و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۵۴۳۲۱ ستاد دیه استان ارسال کنند.