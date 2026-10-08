پخش زنده
امروز: -
بانوی نیک اندیش اصفهانی ۲۰۰ میلیون تومان برای آزادی زندانیان کمک کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان گفت: در اقدامی ماندگار و خداپسندانه، خیر نیک اندیش خانم رمضانی به مناسبت افتتاح باشگاه ورزشی خود، ۲۰۰ میلیون تومان برای مشارکت در آزادی ۵ زندانی به ستاد دیه اصفهان اهدا کرد.
اسد الله گرجی زاده با بیان اینکه این بانوی نیک اندیش از خیران باسابقه شهر است، افزود: چنین اقداماتی نشان میدهد فرهنگ نیکوکاری در جامعه ما زنده و پویاست و امیدواریم این حرکت الگویی برای دیگر شهروندان نیکسیرت باشد.
وی ادامه داد: مردم نیک اندیش استان میتوانند کمکهای نقدی خود به منظور آزادی زندانیان جرایم غیر عمد را به شماره حساب شبا ir ۶۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۲۱۵۵۵۹۳۹۸۰۰۰ و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۵۴۳۲۱ ستاد دیه استان ارسال کنند.