معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، با اشاره به سفر هیئت ایرانی به افغانستان گفت: در این سفر درباره احقاق حقوق آبی جمهوری اسلامی ایران، همکاری‌های مشترک در حوزه آب و انرژی و همچنین حضور متخصصان، مشاوران، پیمانکاران و سازندگان ایرانی در بخش آب افغانستان گفت‌و‌گو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا جانباز در تشریح دستاورد‌های سفر وزیر نیرو و جمعی از مدیران ارشد وزارت نیرو به افغانستان اظهار کرد: موضوعات مرتبط با دو کشور همسایه و مسلمان، از جمله تبادلات انرژی و آب، در این سفر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و یکی از محور‌های اصلی مذاکرات نیز موضوع احقاق حقوق آبی جمهوری اسلامی ایران بود.

وی افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های وزیر نیرو، در سال آبی گذشته سهم آب مناسبی دریافت کردیم؛ هرچند این موضوع به معنای رفع کامل مشکلات مناطق شرقی کشور، از جمله سیستان و شمال استان خراسان رضوی، نیست.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: در این سفر، طرف افغانستانی بر نیاز خود به حضور متخصصان ایرانی در حوزه‌های مشاوره، پیمانکاری و ساخت تجهیزات و تأسیسات بخش آب تأکید و در این زمینه اعلام نیاز کرد.

جانباز همچنین از انجام مذاکرات در زمینه آموزش متخصصان بخش آب افغانستان خبر داد و گفت: در این خصوص نیز مذاکرات مناسبی انجام شد و امیدواریم با توسعه همکاری‌های مشترک، بتوانیم بخشی از مشکلات و نیاز‌های دو کشور در حوزه آب، به‌ویژه در زمینه آب‌های مرزی، را با همکاری و همفکری متقابل مدیریت کنیم.

وی با اشاره به طرح موضوع تالاب‌ها در این سفر گفت: در خصوص تالاب‌ها نیز به‌صورت کلی مباحثی مطرح شد و پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم ارتباطات و استمرار مذاکرات با دستور کار مشخص، بتوانیم به بخشی از اهداف بخش آب وزارت نیرو در تعامل با افغانستان دست پیدا کنیم.

دیدار وزیر نیروی کشورمان با وزیر مالیه افغانستان

وزیر نیرو در دومین روز از سفر به کابل با وزیر مالیه افغانستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد. عباس علی آبادی در ابتدای این دیدار ضمن معرفی هیئت همراه به طرف افغانستانی افزود: ما با هیئتی قوی به کابل سفر کرده‌ایم و بنای ما استحکام هر چه بیشتر روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور به ویژه در حوزه آب و انرژی است.

وزیر نیرو ضمن ابلاغ سلام رئیس جمهور کشورمان گفت: برای ما افغانستان به دلیل زبان و فرهنگ مشترک اهمیت ویژه دارد و پرچم جمهوری اسلامی ایران سرشار از کلمه لا اله الا الله است و پرچم شما هم به وحدانیت خداوند و عظمت رسول خدا اشاره می‌کند.

وی با اشاره به دشمنی‌های ۵۰ ساله آمریکا با جمهوری اسلامی ایران افزود: بنای مردم ما مقاومت در برابر آمریکاست و در این بین نیازمند وحدت میان مردم ادران و برادران مسلمانمان در افغانستان هستیم.

علی‌آبادی در ادامه به فلسفه بعثت پیامبر اکرم و پیاده شدن اخلاق در جوامع اسلامی اشاره کرد و افزود:ما در کنار شما هستیم و روی روابط با افغانستان و برادری با شما حساب کرده‌ایم.

وزیر نیرو افزود: پیشرفت افغانستان آرزوی ماست و در صنعت برق حاضریم به شما کمک کنیم و امام شهید ما همیشه بر علم آموزی و کسب فناوری‌ها تاکید داشتند و از شما دعوت می‌کنیم پیشرفت‌های ایران در صنعت برق را ببینید.

وی افزود: در حوزه توربین‌های بادی و حرارتی صاحب نام هستیم و به کشور‌های روسیه، عراق و افغانستان خدمت داده‌ایم.

علی‌آبادی گفت: در سوریه، عراق و عمان، پاکستان و اندونزی چند نیروگاه ساختیم و برخی نیروگاه‌ها را تعمیر کردیم و در برخی کشور‌ها هم مانند الجزایر ورود کردیم که آمریکایی‌ها مانع شدند.

وزیر نیرو گفت: ما افغانستان و همه کشور‌های منطقه را برادر می‌دانیم و نباید اجازه دهیم دشمن میان ما تفرقه بیندازد و بنا داریم آن چه دستاورد‌هایی علمی داریم با شما تقسیم کنیم.

وی گفت: ما با افغانستان هیچ اختلاف و طلب مالی نداریم در حالی که از برخی کشور‌ها طلب مالی داریم.

علی‌آبادی گفت: در خصوص آب، برای آب شرب شرق کشور و آب شیرین کن‌ها برنامه داریم و البته چشمان به آسمان و رحمت الهی است.

وی افزود: البته در فناوری آب و تصفیه خانه‌ها حایگاه خوبی داریم و در این زمینه آماده انتقال فناوری هستیم.

وزیر نیرو درباره تهاجم آمریکا و اسراییل به ایران‌هم‌کفت: ما از مبارزه شما افغانستانی‌ها با انگلیس، شوروی و آمریکا آموختیم که باید مقابل جنایات امریکایی‌ها ایستادگی کنیم و جنایات و کودک‌کشی آنها، ما را از مقاومت باز نمی‌دارد.

در ادامه این نشست ملا محمد ناصر آخند وزیر مالیه افغانستان گفت: روابط دو کشور باید بر مبنای احترام و حفظ مشترکات باشد که این طور هم بوده است.

وی با گرامیداشت شهدای ایران که در مقابل جنایات آمریکایی‌ها به شهادت رسیدند افزود: افغانستان و ایران دشمن مشترک دارند و ما بعد از بیست سال اشغال، آمریکا را ناکام گذاشتیم و قطعا ایران هم امریکا را ناکام خواهد کرد.

وزیر مالیه افغانستان افزود: امیدواریم گفت‌و‌گو‌های ما سرآغاز توسعه و گسترش روابط اقتصادی دو کشور باشد.

دیدار وزیر نیرو با رئیس شرکت‌های دولتی افغانستان

احمد جان بلال ضمن خوشامدگویی به وزیر نیرو و هیئت همراه افزود: دشمنان اسلام و در راس آنها شوروی سابق و آمریکا در چندین دهه تلاش کردند با اقدامات حهاد گونه مجاهدان افغانستان مقابله کنند و کشورمان را اشغال و سالها جنایت کردند، اما آنها را ناکام گذاشتیم و مفتضح کردیم.

وی گفت: آمریکا همچنان به دنبال حضور در منطقه است و ما و شما اجازه دخالت به آنها نمی‌دهیم.

احمد جان بلال، به اشتراکات ایران و افغانستان در مقابله با ظلم اشاره کرد و گفت: تهاجمات چندین ماهه آمریکا در ایران هیچ توجیهی ندارد و بار‌ها اعلام کرده‌ایم و مجدد می‌گوییم که شانه به شانه در کنار شما هستیم و مسلمانان در برابر ظلم متجاوزان باید ید واحد باشند.

وزیر نیروی کشورمان هم با تشکر از مهمان نوازی مسئولان افغانستان گفت: به من ماموریت داده شده است که در این سفر تا حد امکان روابط دو کشور را ارتقا دهم.

علی‌آبادی افزود: به پیشتازی مردم افغانستان در مبارزه با امپریالیسم کاملا معتقدیم و خود را در کنار مردم افغانستان می‌بینیم و باید در کنار هم کار کنیم.

وی گفت: در موضوع برق به مشکلات شما واقفیم و اماده حل مشکلات شما از طریق اعزام کارشناس و هیئت‌ها هستیم.