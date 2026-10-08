جانشین فرماندهی انتظامی مازندران با قدردانی از تلاش و همراهی خانواده‌های کارکنان انتظامی، نقش آنان را در پشتیبانی از مأموریت‌های پلیس مهم و اثرگذار دانست.

سرهنگ صمد کلاگر در جمع خانواده‌های کارکنان انتظامی شهرستان عباس‌آباد، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، از زحمات کارکنان پلیس و خانواده‌های آنان قدردانی کرد. سرهنگ صمد کلاگر در جمع خانواده‌های کارکنان انتظامی شهرستان عباس‌آباد، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، از زحمات کارکنان پلیس و خانواده‌های آنان قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش خانواده‌ها در پشتیبانی از کارکنان انتظامی گفت: همسران کارکنان با تلاش و فداکاری و با به دوش کشیدن بخش مهمی از مسئولیت‌های خانواده، زمینه خدمت بهتر همسران خود را فراهم می‌کنند.

جانشین فرماندهی انتظامی مازندران با تجلیل از این همراهی‌ها افزود: به واسطه چرخاندن اقتصاد و امور خانواده، کاری که شاید بسیاری از ما از اهمیت آن غافلیم، شما همسران به‌صورت جهادگونه تلاش می‌کنید و من در برابر شما سر تعظیم فرود می‌آورم و بابت همه زحمات و تلاش‌هایتان صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

سرهنگ کلاگر در پایان با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، از مجاهدت و تلاش شبانه‌روزی کارکنان انتظامی شهرستان عباس‌آباد و خانواده‌های آنان در مسیر تأمین امنیت و آرامش جامعه قدردانی کرد.

در این مراسم که فرماندار شهرستان عباس‌آباد، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری، دادستان، بخشداران حضور داشتند، از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، کارکنان بازنشسته، شاغل، خانواده‌های انتظامی و خبرنگاران شهرستان تجلیل شد.