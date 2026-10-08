عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از برنامه‌ریزی این کمیسیون برای انجام بازدید‌های میدانی از استان‌های مرزی کشور از جمله خوزستان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علاءالدین بروجردی پنجشنبه در بدو ورود به استان خوزستان در فرودگاه شهید سلیمانی اهواز اظهار کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصمیم گرفته است به منظور بررسی آخرین تحولات امنیتی و مرزی، بازدید‌های میدانی از استان‌های حساس کشور داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون رییس و تعدادی از اعضای کمیسیون در استان سیستان و بلوچستان حضور دارند افزود: با توجه به شرایط ویژه کشور، بازدید از نوار مرزی و برگزاری جلسات شورای تامین استان‌ها با حضور استانداران، در دستور کار این سفر‌ها قرار دارد تا ضمن تبادل نظر، آخرین تحولات و چالش‌های امنیتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از تجربیات دوران دفاع مقدس در ارتقا امنیت ملی خاطرنشان کرد: در این سفرها، همراهی سردار کوثری از چهره‌های ماندگار دوران دفاع مقدس، فرصتی مغتنم برای استفاده از تجربیات ارزشمند وی در حوزه‌های امنیتی و نظامی فراهم کرده است.

بروجردی با بیان اینکه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با الطاف الهی و حضور مردم در صحنه محقق شده است تصریح کرد: ملت ما در تمامی عرصه‌ها به‌ویژه در دوران هشت سال دفاع مقدس با نقش‌آفرینی رزمندگان و پشتیبانی مردم، حماسه‌های ماندگاری آفریده‌اند که این روحیه همچنان ضامن بقا و امنیت کشور است.

وی تاکید کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل دارد تا در چارچوب وظایف نظارتی خود، هرگونه کمک و حمایتی که برای تقویت امنیت و توسعه در این استان‌های راهبردی نیاز باشد با هماهنگی مدیریت عالی استان‌ها به انجام برساند.

سردار محمد کوثری و علاالدین بروجردی به منظور بررسی مسائل امنیتی در شرایط فعلی کشور، صبح امروز از طریق فرودگاه شهید سلیمانی وارد اهواز شدند.