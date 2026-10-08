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پذیرش بدون آزمون دانشجو در دانشگاه پیام نور استان مرکزی، امروز ۱۶ مهر پایان مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پذیرش بدون آزمون دانشجو در دانشگاه پیام نور استان تا فردا ۱۶ مهر ادامه دارد.
سرپرست دانشگاه پیام نور استان گفت: ثبت نام بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه از ۱۳ مهر اغاز شده و تا ۱۶ مهر ادامه دارد.
مجتبی رفیعی افزود: داوطلبانی که به هر دلیلی از کنکور بازماندند و یا موفق به پذیرش در کنکور سراسری نشدند، میتوانند با مراجعه به پایگاه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مدارک و مُستندات خود را از جمله معدل را بارگذاری کنند و از آبان ماه در دانشگاه پیام نور استان ادامه تحصیل دهند.
او با بیان اینکه احتمال تمدید ثبت نام وجود دارد، گفت: دانشگاه پیام نور در رشتههای مختلف از جمله حقوق، روانشناسی، مدیریت، حسابداری، علوم پایه و علوم انسانی دانشجو جذب میکند.