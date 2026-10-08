به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پذیرش بدون آزمون دانشجو در دانشگاه پیام نور استان تا فردا ۱۶ مهر ادامه دارد.

سرپرست دانشگاه پیام نور استان گفت: ثبت نام بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه از ۱۳ مهر اغاز شده و تا ۱۶ مهر ادامه دارد.

مجتبی رفیعی افزود: داوطلبانی که به هر دلیلی از کنکور بازماندند و یا موفق به پذیرش در کنکور سراسری نشدند، می‌توانند با مراجعه به پایگاه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مدارک و مُستندات خود را از جمله معدل را بارگذاری کنند و از آبان ماه در دانشگاه پیام نور استان ادامه تحصیل دهند.

او با بیان اینکه احتمال تمدید ثبت نام وجود دارد، گفت: دانشگاه پیام نور در رشته‌های مختلف از جمله حقوق، روانشناسی، مدیریت، حسابداری، علوم پایه و علوم انسانی دانشجو جذب می‌کند.